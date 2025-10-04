George Russell sorprende y gana la Pole Position para el Gran Premio de Singapur en la F1

Ciudad de México.- Con un resultado sorpresivo para la escudería de Mercedes, George Russell consiguió su segunda pole position del año al haber concretado una gran vuelta en la Q3 y partirá desde la primera posición en el Gran Premio de Singapur. Superó por dos décimas a Max Verstappen, quien tuvo que abortar su último intento, y desde la segunda fila partirá el líder en el Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri.

Las tres sesiones de pruebas libres fueron lideradas por diferentes pilotos; las acciones en la pista comenzaron con la primera ronda de prácticas, siendo liberadas por Fernando Alonso de Aston Martin, seguido por Charles Leclerc, y el top 3 lo cerró Max Verstappen. La segunda sesión fue encabezada por Oscar Piastri y el piloto de los Racing Bulls, Isaac Hadjar, se coló a la segunda posición; Verstappen demostró ser el más constante, pues lideró la tercera prueba, seguido por Piastri y Lando Norris.

George Russell aprovechó la mejora tangible que ha tenido Mercedes en los Grandes Premios más recientes, pues venía de lograr una segunda posición durante la clasificación del GP de Azerbaiyán. El piloto inglés paró el cronómetro en 1:29:128, estableciendo el mejor tiempo de la jornada y superando a Verstappen por dos décimas, luego de que este tuviera que abortar en su último intento ya que Lando Norris se cruzó en el último sector del circuito.

"It will be remembered."



Max Verstappen discusses Lando Norris impeding his last lap in Q3 uD83DuDCAC pic.twitter.com/liv7rBWuu4 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 4, 2025

George Russell logró la séptima pole position en su carrera y su segunda desde la conseguida durante el Gran Premio de Canadá a inicios de temporada; el piloto inglés destacó la evolución que tuvo el monoplaza conforme fue avanzando la prueba, pues en las sesiones de entrenamiento quedaron relegados en las últimas posiciones. "Ayer fue un día muy difícil por muchas razones, pero es bueno remontar y conseguir un buen resultado".

A pesar de no haber conseguido la pole position, Max Verstappen partirá desde la primera fila, siguiendo con el principal objetivo para Red Bull, que es posicionarse por delante de ambos pilotos de McLaren para mantener la lucha por el campeonato de pilotos; los conductores para la escudería de Woking partirán desde la tercera posición para el australiano y Lando Norris arranca desde el quinto cajón de la parrilla.

