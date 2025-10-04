Instituto Pierre Faure enciende la duela en la Liga Municipal de Desarrollo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El Instituto Pierre Faure del Noroeste fue quien se robó los reflectores en la semana cinco del Torneo Municipal de Desarrollo dentro de su edición número 17, en las canchas del Deportivo Álvaro Obregón en Cajeme, Sonora. El plantel educativo tuvo una jornada arrolladora al llevarse el resultado en los compromisos que tuvo ante los Dragones.

Por la mínima

En la categoría Rookies 14-15, los jovencitos del Instituto Pierre Faure se quedaron con la victoria, de forma dramática, pues después de dominar los primeros dos cuartos y salir a la segunda mitad del compromiso con una ventaja de 10 unidades, los Dragones despertaron e igualaron todo en el tercero.

Ajustado marcador

En el último cuarto, ambos equipos apostaron a la ofensiva, pero justamente cuando faltaban 20 segundos para que culminara el choque, Julian Ochoa terminó por encestar la canasta que les dio la ajustada victoria 24-23.

Dominantes

Mientras que en la categoría 11-13, con una gran actuación de Óscar López Portillo Palomares, que fue la figura al totalizar 15 unidades, el Pierre Faure del Noroeste se impuso 40-15 a los Dragones, para así cerrar una jornada positiva por parte de la escuela ubicada en la calle Coahuila.

Los jovencitos en la duela

Al igual que Óscar, Eduardo Hoyos también destacó en el partido, firmando una noche de nueve puntos, mientras que Pablo Valdez hizo lo propio con otros seis. Por los rivales, Óscar Beltrán fue el más destacado, cooperando con cinco unidades.

Lo que se viene

El próximo compromiso de la sección secundaria del Instituto Pierre Faure del Noroeste en el Torneo Municipal de Desarrollo será el miércoles 8 de octubre, cuando se midan ante los Potros del Itson en la cancha dos del Deportivo Álvaro Obregón, en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui