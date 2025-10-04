Isaac del Toro sigue haciendo historia; gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos en el año

Bolonia, Italia.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, conquistó el Giro de Emilia y logró su victoria 14 del año, siguiendo con el buen paso en el 2025, estableciéndose entre los mejores deportistas del mundo; el de Ensenada, Baja California, lanzó un ataque fulminante en el último tramo del recorrido y terminó la competencia con poco más de un segundo de ventaja ante su más cercano perseguidor.

El Giro dell'Emilia o Giro de Emilia es una carrera clásica en Italia, que se corrió por primera ocasión en 1909 y, tradicionalmente, se agrupa con el Giro del Piemonte y el Giro de Lombardía como parte de las clásicas italianas de otoño. El recorrido consta de 199.2 kilómetros y se caracteriza por el icónico ascenso de San Luca, completando un circuito con exigentes ascensos que permitieron brillar al mexicano.

El pedalista conquistó su triunfo 14 del año con una demostración de su entereza física, parando los relojes en 4:46:10, arribando a Bolonia, donde comienza y finaliza la prueba; Isaac del Toro lanzó un épico ataque a falta de un kilómetro para la meta, sobrepasando al británico Thomas Pidcock, terminando a solo un segundo de ventaja sobre él y a menos de cinco ante el tercer lugar, Lenny Martinez.

¡Torito lo vuelve a hacer!



Isaac del Toro se convierte en el ganador de la edición 2025 de la prestigiosa Giro Dell' Emilia.



Es la primera vez que un mexicano gana esta carrera y es la victoria número 14 en la temporada par Isaac.



Tremendo sprint final para llegar primero… pic.twitter.com/CoVFqky5no — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 4, 2025

El 'Torito' completó su gran año y su hegemonía en las pruebas italianas, pues de los 14 triunfos que ha conseguido en el 2025, seis han sido en dicho país, destacando la victoria que consiguió en la etapa 17 del Giro d’Italia, logrando vestir la 'Maglia Rosa' por varios días y finalizando la prueba en segunda posición. También logró conquistar cinco pruebas consecutivas, comenzando en el GP Industria & Artigianato, hasta su triunfo de hoy.

¡EL 'TORITO' VUELVE A EMBESTIR EN ITALIA!



Tras su gran actuación en el Campeonato Mundial de #Ciclismo, Isaac del Toro escribe un nuevo capítulo en su gloriosa historia como pedalista mexicano al coronarse en el #GiroDellEmilia y sumar su SEXTA victoria en carreras… pic.twitter.com/p14IHkg7Rh — Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2025

Además, Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en lograr conquistar el Giro de Emilia, además de convertirse en el cuarto latinoamericano en lograrlo, sumándose a los colombianos Carlos Betancur, Nairo Quintana y Esteban Chaves. El 'Torito' podrá ampliar su buena racha en el Grande Trittico Lombardo, el cual comienza mañana.

Fuente: Tribuna del Yaqui