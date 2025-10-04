La FMF actualiza sobre el estado de salud de Mateo Levy; salió noqueado en el Mundial sub20

Valparaíso, Chile.- La Federación Mexicana de Futbol y las Selecciones Menores Nacionales dieron una actualización sobre el estado de salud de Mateo Levy, quien saliera en camilla luego de haber colisionado en el encuentro de la Selección Mexicana contra Marruecos, en el cual el conjunto azteca aseguró su boleto para los octavos de final de la Copa del Mundo sub20 de Chile.

Los dirigidos por Esteban Arce se impusieron en su tercer compromiso dentro de la justa mundialista, aunque la sensación es de preocupación luego del escalofriante choque que tuvo el canterano del Cruz Azul; Mateo Levy, que recibió su primera titularidad en el Mundial de la especialidad, se encontraba disputando un centro en ofensiva cuando su cabeza chocó contra un jugador marroquí, desplomándose al césped de manera inmediata.

Luego de unos segundos y al ver que ninguno de los jugadores se incorporaba, el silbante central detuvo las acciones mientras Gilberto Mora asistía al jugador inconsciente; el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA fue activado y el jugador fue retirado en camilla para luego ser trasladado a un hospital, donde se reportó que había recobrado el conocimiento y sería sometido a diversas pruebas médicas.

La cuenta oficial de las Selecciones Nacionales Menores dio la última actualización sobre cuál era la evolución del joven futbolista; según el comunicado, Mateo Levy recobró en su totalidad la memoria, se encuentra en compañía de su familia y solo resultó con una ruptura de tejido blando en su nariz. "El estado actual del jugador Mateo Levy es estable. Se encuentra bajo el protocolo de conmociones y paulatinamente se volverá a incorporar a sus actividades deportivas".

El jugador estará descartado para el próximo partido de la Selección Mexicana, cuando se enfrente a los anfitriones, Chile, en los octavos de final de la Copa del Mundo; el jugador de 'La Máquina' abandonará el hospital en las próximas horas y se reintegrará al resto del grupo para integrarse al trabajo de manera paulatina, hasta completar su proceso de recuperación.

