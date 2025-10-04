La Selección Mexicana vence a Marruecos y avanza a octavos de final en la Copa del Mundo sub20

Valparaíso, Chile.- La Selección Mexicana sub20 logró clasificar a los octavos de final en la Copa del Mundo de la especialidad, organizada en Chile; con gol del jugador estelar del conjunto, Gilberto Mora, el 'tricolor' rompió una racha de ocho años sin avanzar a las rondas de eliminación directa en las justas mundialistas, asegurando un partido más, en los cuales se juegan la eliminación a un solo compromiso.

Los dirigidos por Esteban Arce llegaban al tercer partido en la fase de grupos con la clasificación en juego; en su partido de debut, la Selección Mexicana empató a dos goles contra Brasil, un partido que comenzaron ganando para luego ser superados y lograr venir de atrás en el marcador. Su segundo partido fue contra España, contra quienes empataron a dos anotaciones, con un magistral juego para Gil Mora.

Con el silbatazo inicial, comenzó un partido reñido que se disputaba en mayor parte en la media cancha, con escasas llegadas de ambos equipos; el compromiso tomó tensión luego de que un jugador de México quedara noqueado sobre el césped. Mateo Levy, quien recibió su primera titularidad en el certamen, disputaba un centro cuando chocó contra un marroquí, cayendo noqueado al instante. El canterano del Cruz Azul fue retirado inmovilizado en camilla, luego de que se activara el protocolo para conmoción cerebral.

uD83DuDEA8¡Se prenden las alarmas! uD83DuDEA8Mateo Levy queda noqueado en el césped



uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de todo el Mundial Sub-20 en VIX! uD83DuDFE0 pic.twitter.com/4GgelAVC2n — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2025

Apenas arrancó la segunda mitad, Marruecos realizó varios cambios para ajustar su desempeño, pero no pudieron evitar que los aztecas se pusieran adelante en el marcador; a pesar de que no estaba teniendo la mejor actuación del torneo, Gilberto Mora fue el encargado de romper los ceros en el marcador, cobrando un penal de manera efectiva.

uD83DuDEA8uD83CuDF0E | GOAL: GILBERTO MORA OPENS THE SCORING FOR MEXICO WITH A PENALTY!



uD83CuDDF2uD83CuDDFD Mexico U20 1-0 Morocco U20 uD83CuDDF2uD83CuDDE6



pic.twitter.com/bgwSHFiC2f — TheGoalsZone ? (@TheGoalsZone) October 4, 2025

El jugador que pertenece a los Xolos de Tijuana en la Liga MX fue sustituido por primera ocasión en la Copa del Mundo sub20, movimiento realizado para intentar guardar el resultado. Con la diferencia mínima, la Selección Mexicana logró su primer triunfo del Mundial y finalizó invicta la fase de grupos, quedando en segunda posición con cinco puntos obtenidos.

En los octavos de final, la Selección Mexicana se enfrentará a los anfitriones, Chile, el próximo 7 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui