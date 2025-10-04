Lamentable: Apuñalan a exquarterback de NFL en Indianápolis; es hospitalizado en estado grave

Indianápolis, Estados Unidos.- Una lamentable noticia llegó para el futbol americano la madrugada del sábado 4 de octubre, pues el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis confirmó que el exquarterback de la NFL, Mark Sánchez, fue apuñalado en la madrugada, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia. El ahora comentarista para Fox Sports sigue en estado crítico, aunque evolucionando de manera favorable.

Mark Travis John Sánchez nació en Long Beach, Estados Unidos, en 1986; luego de una brillante carrera por el deporte colegial, fue elegido en el Draft de la NFL en 2008 por los New York Jets, con quienes estuvo por cinco temporadas, antes de ser enviado a los Philadelphia Eagles. También jugó para los Dallas Cowboys y los Denver Broncos, finalizando su carrera con más de mil 200 pases lanzados y 86 touchdowns.

El Departamento de Policía de Indianápolis fue el primero en confirmar el ataque, el cual fue catalogado como un incidente aislado entre dos hombres, detallando que ambos resultaron con heridas, siendo el exjugador el mayor afectado. "El caso se presentará a la Fiscalía del Condado de Marion para que se tome una decisión sobre la imputación de cargos. Los detectives creen que se trató de un incidente aislado entre dos hombres y no de un acto violento aleatorio".

Statement from the Indianapolis Metropolitan Police Department on the situation that resulted in Mark Sanchez being stabbed and hospitalized: pic.twitter.com/uxIQ3AhIDY — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 4, 2025

De igual manera, la cadena televisiva para la cual trabaja emitió un comunicado para dar su postura sobre los hechos que afectan a su comentarista. "Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo", señaló Fox Sports en su comunicado.

FOX Sports Statement:



“Mark Sanchez was injured in Indianapolis on Saturday and is currently recovering in the hospital in stable condition. We are deeply grateful to the medical team for their exceptional care and support. Our thoughts and prayers are with Mark, and we ask that… — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) October 4, 2025

Por último, los Jets, equipo con el cual debutó en la National Football League, condenaron el ataque y pidieron que sea investigado a fondo por las autoridades. "Les enviamos nuestras más sentidas condolencias a Mark Sanchez y su familia. Esperamos una pronta recuperación, 6".

Sending our thoughts and love to Mark Sanchez and his family. Hoping for a speedy recovery, 6. https://t.co/vdVo4kdCr5 — New York Jets (@nyjets) October 4, 2025

Mark Sánchez estaba programado para participar en el partido del domingo entre Las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts en el Lucas Oil Stadium como comentarista, pero tendrá que ser reemplazado para continuar con su recuperación en el nosocomio.

Fuente: Tribuna del Yaqui