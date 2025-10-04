Los Brewers apalean a los Cubs y se apuntan la primera victoria en la serie divisional de MLB

Milwaukee, Estados Unidos.- Un par de rallys en las primeras entradas bastaron para que los Milwaukee Brewers apalearan a los Chicago Cubs y se apuntaran su primera victoria en la serie divisional de la Liga Nacional en la postemporada de MLB; los 'Cerveceros' hicieron valer su estatus de favorito, pues fue el equipo que terminó como líder general en la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas.

El ganador del encuentro fue el lanzador derecho Freddy Peralta, quien lanzó en cinco entradas y dos tercios, en los cuales permitió cuatro imparables, entre ellos dos cuadrangulares y dos carreras limpias, además de haber otorgado tres bases por bola y nueve ponches; el nacido en Moca, República Dominicana, se apuntó su primera victoria en postemporada, luego de siete apariciones en esta instancia.

Michael Busch envió a los Cubs arriba en la pizarra, pues en el cuarto lanzamiento del partido, conectó un cuadrangular solitario para romper los ceros, aunque la ventaja se esfumó rápido. En el cierre del primer inning, Jackson Chourio, Brice Turang y William Contreras ligaron dobletes, anotando las primeras dos carreras para los Brewers. La tercera rayita para los locales cayó por un error a batazo de Sal Frelick.

La entrada continuó con Blake Perkins, quien impulsó una carrera más con un sencillo al jardín central y, con dos corredores en base, Jackson Chourio conectó un imparable, permitiendo que entraran dos carreras más, concretando un rally de seis anotaciones en la misma primera entrada.

La segunda ronda para los Brewers trajo las carreras que fueron las definitivas para asegurar el triunfo; William Contreras, Christian Yelich y Andrew Vaughn llenaron las bases con tres imparables a los jardines. Caleb Durbin se trajo dos anotaciones más y Chourio fue el encargado de impulsar la novena carrera para los locales, aunque tuvo que abandonar el juego por una lesión muscular.

Los Cubs se acercaron en el marcador con par de cuadrangulares para Ian Happ y Nico Hoerner, pero la diferencia fue definitiva para que los Brewers pudieran adelantarse en la serie a ganar tres de cinco juegos.

