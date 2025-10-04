'Memo' Ochoa tiene su primera victoria con el AEL Limassol; estuvo cerca de dar una asistencia

Ciudad de México.- Luego de dos derrotas consecutivas desde su llegada al balompié de Chipre, el arquero mexicano Guillermo Ochoa rompió la mala racha y obtuvo su primera victoria; a pesar de que 'Memo' no pudo mantener su portería en ceros, el exseleccionado nacional tuvo una buena actuación, además de casi tener una asistencia para gol en la victoria de su equipo sobre el Anorthosis, con marcador de cuatro goles por uno.

El canterano de las Águilas del América había tenido una pésima presentación con el AEL Limassol, pues en su debut, se enfrentó al Omonia, partido que perdieron luego de que el mexicano recibiera cinco goles, incluyendo tres en menos de 10 minutos de la segunda mitad. Su segundo partido en la Primera División de Chipre fue contra el Akritas Chlorakas y, aunque recibió menos goles que en su presentación, terminaron cayendo.

El AEL Limassol ganó un compromiso a media semana, perteneciente a la Copa de Chipre, quedándose con la victoria en tiempos extras y avanzando a la siguiente ronda, aunque 'Memo' Ochoa no estuvo convocado. La escuadra amarilla logró adelantarse en el marcador con gol de Frantzis en el minuto 6, aunque al 19, Vukic metió un fuerte cabezazo y, a pesar de la gran reacción del cancerbero mexicano, cayó el gol del empate.

¡DESAFORTUNADA SITUACIÓN! ?uD83EuDDE4uD83CuDDF2uD83CuDDFD



A pesar de los grandes reflejos, Memo Ochoa no logra evitar el gol del empate ante el Anorthosis y terminan anotándole el empate con un gran remate de cabeza pic.twitter.com/50tX2etGXp — Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2025

Al arrancar la segunda mitad, Conceicao le regresó la ventaja al AEL Limassol y después vendría la casi asistencia por parte de Guillermo Ochoa; el arquero metió un despeje largo, el cual intentó ser cortado por la defensa del Anorthosis, pero un mal despeje le dejó el balón a Andreas Makris, quien no falló y marcó el tercer gol para los locales. La goleada fue concretada por la anotación de último minuto a cargo de Ferreir al 94.

Despeje de área a área de Guillermo Ochoa, en el tercer gol del AEL Limassol, anotado por Andreas Makris.



AEL ganó 4-1 al Anorthosis y son 9º de la Liga Chipriota.



pic.twitter.com/TTLiGt6Vsl — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) October 4, 2025

Debido al parón por la fecha FIFA de octubre, 'Memo' Ochoa y el AEL Limassol volverán a la actividad hasta el próximo 19 de octubre, cuando enfrenten al Aris Limassol, quien marcha en la tercera posición de la liga y ha ganado en cuatro de sus últimos cinco compromisos. Con su reciente victoria, el club en el que milita Ochoa Magaña se posiciona en la décima posición con siete puntos obtenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui