Rayados de Monterrey enfrentan tres duras bajas para el partido contra Xolos de Tijuana

Monterrey, Nuevo León.- Los Rayados de Monterrey tendrán que afrontar su compromiso de la jornada 12 del Apertura 2025 con la ausencia de tres jugadores que pudieran ser determinantes para conseguir la victoria en la frontera; 'La Pandilla' se enfrentará de visita a los Xolos de Tijuana, sin poder disponer de elementos clave que se ausentan por lesión y una sobrecarga muscular, además de decisiones personales.

Las bajas ya conocidas para el conjunto regiomontano son Carlos Salcedo, quien tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior en su primer entrenamiento con Rayados, impidiendo su debut; aunque en la semana se supo que el jugador ya se encontraba jugando en las inferiores, aún no se encuentra listo para hacer su presentación con el Monterrey en la Liga MX, pues el último juego que disputó fue durante la jornada 1 del Clausura 2025.

Aunado a la ausencia del Salcedo, se suma el español, Sergio Canales, quien tuvo que ser intervenido de emergencia, luego de que un proceso de recuperación invasivo se complicara. Según informó el club, el delantero era sometido a una terapia de punción seca cuando una aguja se quedó incrustada en su pierna, por lo que tuvo que ser intervenido para retirar el objeto del músculo y quedará fuera de actividades por un tiempo indefinido.

Sumado a eso, los Rayados de Monterrey afrontarán su compromiso contra los Xolos de Tijuana sin su capitán y defensa central, Sergio Ramos, quien no realizó el viaje con el equipo y se quedó realizando trabajos de recuperación luego de una carga muscular. La decisión la tomó la directiva por una situación de dosificación de cargas de trabajo, además de que la cancha del Estadio Caliente es de pasto sintético, lo que parece no gustarle al exjugador del Real Madrid.

Los Rayados de Monterrey están teniendo un buen torneo, pues luego de las 11 jornadas que se han disputado, el conjunto regiomontano se ubica en la segunda posición con ocho victorias, un empate y dos derrotas, igualado en puntos con los Diablos del Toluca, quienes lo superan por una mejor diferencia de goles.

