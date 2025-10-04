Serie Divisional: Teoscar Hernández encabeza gran remontada de Dodgers ante Phillies

Philadelphia, Estados Unidos.- El arranque de la Serie Divisional de la Liga Nacional, entre Los Ángeles Dodgers y Philadelphia Phillies, no defraudó; al contrario, fue un auténtico juego de postemporada, pues tuvo de todo: lances, jonrones y remontadas.

Este sábado 4 de octubre, en lo que fue una noche vibrante en el Citizens Bank Park, Teoscar Hernández se vistió de héroe con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que le dio la victoria a los actuales campeones de la Serie Mundial 5-3 sobre los de Philadelphia, para así tomar ventaja en los playoffs.

Este compromiso también marcó el debut de Shohei Ohtani como pitcher en una Serie Divisional. El nipón se recuperó de un rally de tres carreras que le hicieron en la segunda entrada, para llevarse la victoria, en una actuación de nueve ponches en seis entradas completas. Por su parte, el lanzador de los Phillies, Cristopher Sánchez, salió del encuentro en la sexta entrada.

Con todo y estar abajo con una pizarra de 3-0, con imparable de J.T. Realmuto en la segunda, los Dodgers demostraron su fortaleza; Kike Hernández fue clave en la reacción, conectando un doble de dos carreras en la sexta entrada que despertó la ofensiva de Los Ángeles.

Posteriormente, el momento que marcó la noche llegó en la séptima, cuando tras un elevado de Mookie Betts, Hernández silenció el estadio con un batazo al jardín derecho contra Strahm para darle la vuelta a la pizarra 5-3. El veterano toletero celebró con un gesto de entusiasmo mientras Ohtani se levantó de su asiento en el banquillo para reconocer a su compañero.

Ya con la ventaja arriba, el relevista Alex Vesia retiró al bateador emergente Edmundo Sosa con las bases llenas en la octava entrada para preservar el marcador. Mientras que Roki Sasaki trabajó la novena para su primer salvamento de la postemporada.

A la ofensiva, no fue la mejor noche para Shohei, ya que se ponchó cuatro veces seguidas en el plato, convirtiéndose en el primer jugador en comerse cuatro 'chocolates' como bateador y ponchar a nueve como lanzador en el mismo juego de postemporada.

El segundo de la serie entre las dos novenas será el lunes; Jesús Luzardo abrirá para los Phillies. Los Dodgers ya habían anunciado a Blake Snell, dos veces ganador del Cy Young, como el responsable de saltar a la lomita.

Fuente: Tribuna del Yaqui