Toronto Blue Jays pega primero en la Serie Divisional, en una tarde histórica de Alejandro Kirk

Toronto, Canadá.- Con más de cuatro años figurando en la lista de los mejores receptores de las Grandes Ligas, convertido ya en el pelotero ofensivo mejor pagado en la historia de México y con dos All-Star Games entre sus logros, si había algo que le faltaba a la carrera de Alejandro Kirk en el Big Show, era brillar en una postemporada, pero este sábado 4 de octubre ya lo logró.

El tijuanense fue la figura en la victoria de los Toronto Blue Jays 10-1 frente a los Yankees de New York, en el inicio de las Series Divisionales de la Liga Americana. El 'capitán' saltó como titular en un juego que quedará para la historia, ya que Kirk se convirtió en el primer jugador nacido en el país que conecta dos jonrones en un juego de playoffs en la MLB.

Alejandro Kirk is on a tear! pic.twitter.com/qNEd19DfJ0 — MLB (@MLB) October 4, 2025

Bambinazos tricolores

Desde la primera entrada los Azulejos impusieron condiciones; Vladimir Guerrero Jr. rompió el cero con un cuadrangular solitario que se adentró en el jardín derecho, para así anticipar una noche totalmente azul. La fiesta siguió al inning siguiente, cuando Alejandro Kirk, en el primer lanzamiento que le hizo Gil, la mandó a volar para el 2-0.

Los Yankees reaccionaron en la sexta entrada, cuando Kevin Gausman le dio base por bola a Cody Bellinger con la caja llena, lo que puso la primera raya de los visitantes en la pizarra. Pero el gusto le duró poco a los de New York, pues en la séptima Andrés Giménez remolcó la tercera carrera de la noche para su equipo.

En ese mismo episodio, Nathan Lukes remolcaría dos más con sencillo, mientras que Vladimir haría otra con elevado de sacrificio, para poner a los de Toronto 6-1 arriba. La tarde soñada del cañonero azteca llegó en la octava entrada, cuando Alejandro Kirk pegó su segundo cuadrangular de la noche y se llevó el reconocimiento del aficionado en el Rogers Centre.

En ese mismo rollo, tres carreras más vinieron para dejar los cartones 10-1 y tomar ventaja en la Serie Divisional del joven circuito. La victoria fue para Kevin Gausman (1-0), que permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas y dos tercios. El descalabro cargó para Luis Gil.

Con esto, los actuales campeones de la División Este de la Liga Americana terminaron con una racha de siete derrotas en playoffs. La anterior victoria de Toronto en postemporada fue en el cuarto choque de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland.

Fuente: Tribuna del Yaqui