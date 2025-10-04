Vinicus anota doblete en la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal; Mbappé salió lesionado

Madrid, España.- Aunque sin tener un desempeño brillante, el Real Madrid retomó el camino de la victoria en LaLiga, pues se quedó con el triunfo ante el Villarreal, lo que le permite recuperar la primera posición, superando al Barcelona; dos goles de Vinicius Junior y uno de Kylian Mbappé fueron suficientes para adjudicarse el triunfo, aunque el delantero francés fue sustituido en los minutos finales, luego de una lesión en el tobillo.

El conjunto 'merengue' llegaba obligado a una victoria contundente, pues venía de perder el invicto en la jornada anterior; los dirigidos por Xabi Alonso fueron goleados en el 'Clásico Madrileño', lo que les costó caer a la segunda posición de LaLiga. El Atlético de Madrid los venció con marcador de cinco goles por dos en la cancha del Estadio Metropolitano. Su más reciente compromiso fue contra el Kairat, ganando con pizarra de cinco goles por cero en la Champions League.

La primera parte no tuvo muchas emociones para ambos equipos, siendo la oportunidad de gol más clara la desperdiciada por Franco Mastantuono en el minuto 44. Apenas arrancar la segunda mitad y con cierto grado de suerte, el Real Madrid logró adelantarse en el marcador; Vinicius rescató un balón en línea final y comenzó a encarar hacia la portería. Luego de un par de amagos por centrar, el brasileño disparó al arco y luego de que el balón fuera desviado, el Madrid logró su primera anotación.

GOAL VINICIUS !



Les prises d'initiatives comme on aime !

En el minuto 67, el mismo delantero brasileño intentó una jugada en velocidad, siendo derribado dentro del área, para que el árbitro marcara penal; Vinicius Junior fue el encargado de cobrar la pena, anotándose su segundo gol de la jornada. Ya con el descuento por parte del Villarreal, Kylian Mbappé fue el encargado de la tercera anotación para el Real Madrid, luego de recuperar el balón en zona de ataque y triangular la jugada con Brahim Díaz.

This Mbappe goal with brahim is the definition of unselfishness



If it were Martinelli or Trossard they would rather shoot than pass to Gyökeres

Aunque no todo fue buenas noticias para el conjunto madrileño, pues Kylian Mbappé salió del encuentro al minuto 84, por un esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, poniendo en duda su participación con la Selección de Francia en la próxima fecha FIFA; Mastantuono también salió de cambio ante una aparente sobrecarga muscular.

Fuente: Tribuna del Yaqui