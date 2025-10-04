Ya hay reemplazo; asesor de Red Bull revela quién será el compañero de Max Verstappen en 2026

Ciudad de México.- Luego de la mala temporada que ha tenido el segundo piloto de Red Bull, el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, adelantó que ya se encuentran en pláticas con un nuevo conductor, quien sería el reemplazo de Yuki Tsunoda y acompañaría a Max Verstappen en el 2026, mientras el equipo de las bebidas energéticas buscará regresar a primer plano, luego de perder el dominio en dos años consecutivos.

El desempeño que ha tenido el piloto japonés, comparado con Verstappen, ha sido decepcionante, pues ha sido vencido en todas las clasificaciones y carreras; Yuki Tsunoda se ubica en la posición 17 en su primer año a tiempo completo con Red Bull. El piloto asiático ha conseguido solo 20 puntos, comparado con los 255 de 'SuperMax'; la mejor posición para Tsunoda en la temporada fue cuando terminó sexto en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Mientras Verstappen se concentra en tener un cierre perfecto para poder remontar el Campeonato de Pilotos, la escudería ya piensa en cuál será la alineación para la siguiente temporada, luego de haber quedado descartado del Mundial de Constructores. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, reveló que han sostenido un par de conversaciones con Alex Dunne, piloto de 19 años que de manera reciente rompió vínculos con McLaren.

Sí, estamos en conversaciones ahora que está libre. Es muy agresivo, rápido y tiene un buen control del coche. Y aunque también está en una etapa donde está cometiendo muchos errores, tiene un estilo muy parecido a lo que es un piloto de Red Bull".

Alex Dunne = a very Red Bull kind of driver?



Helmet Marko thinks so, though he's not in contention for a 2026 seat because "he doesn't have the superlicence points." pic.twitter.com/L6fipuOeGq — The Race (@wearetherace) October 4, 2025

Aunque ya hay negociaciones entre el piloto irlandés y la escudería de Red Bull, la escudería de Alpine ha mostrado interés por el joven, por lo que ambas escuadras tendrían que acelerar sus conversaciones para poder concretar la firma. En caso de que Red Bull consiga quedarse con Dunne, tendrían la opción de asignarlo a Racing Bulls, el equipo filial, para que se adapte a la estructura, y podrían ascender a Isack Hadjar.

McLaren Racing has ended its contract with McLaren Driver Development Programme member Alex Dunne.



It has been a pleasure to work with Alex over the last year and to contribute to his growth as a driver.



We wish Alex all the best for his career going forward.#McLaren pic.twitter.com/Ll46rVgF8l — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2025

Apenas a media semana, se supo que la escudería de las bebidas energéticas también había mostrado interés en Alexander Albon, quien ya pilotó para ellos durante 2020 y fue despedido para darle espacio al mexicano, Sergio 'Checo' Pérez.

Fuente: Tribuna del Yaqui