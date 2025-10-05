Aprovecha Aces su localía y se va con ventaja de 2-0 en Las Finales WNBA

Las Vegas, Nevada.- En Las Vegas la apuesta fue segura y Aces venció sin problemas a Phoenix Mercury el domingo por marcador de 91-78 para colocarse en ventaja dos juegos a cero, en Las Finales de la WNBA.

Cuando los fanáticos aún no se acomodaban bien en sus asientos, el equipo visitante empezó con ventaja de 7-0, a pesar de los esfuerzos del A'ja Wilson de defender su canasta y aunque remontaron en el marcador, el Mercury se puso al frente 16-98 con la mitad del primer cuarto aún por jugarse.

Intercambiando canastas en ambos lados de la cancha, el conjunto del Valle del Sol se fue al frente luego de los primeros diez minutos de la regulación por marcador de 27-24, gracias a una buena actuación ofensiva de Kahleah Cooper.

uD835uDC05uD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC00uD835uDC0BuD835uDC12 uD835uDC01uD835uDC0EuD835uDC14uD835uDC0DuD835uDC03uD835uDC03uD835uDC03 ??



For the third time in four years, the Las Vegas Aces are headed to the WNBA Finals!#RaiseTheStakes pic.twitter.com/1PA0fLMllO — Las Vegas Aces (@LVAces) October 1, 2025



En el segundo cuarto, las visitantes siguieron con la misma intensidad e intercambiando canastas en ambos lados de la cancha, pero hacia la mitad del periodo, A'ja Wilson y compañía hicieron de las suyas tomando el comando del partido para irse al descanso con nueve puntos de ventaja 46-73.

Make that a double-double for the M'VP! uD83DuDE24



28 PTS

14 REB@_ajawilson22 // #RaiseTheStakes pic.twitter.com/hnaZuxlyuB — Las Vegas Aces (@LVAces) October 5, 2025



Al regreso del descanso las cosas no fueron muy diferentes, y a pesar de la estrategia implementada por Nate Tibbetts, el equipo de casa respondió a cada ataque y logró incrementar la ventaja de 76-61 con sólo diez minutos por jugarse en la regulación, ante la algarabía de una de las arenas más ruidosas de la liga.

Alyssa Thomas trata de alentar a sus compañeras



La combinación de la MVP de la actual temporada A'ja Wilson y Jackie Young fue imposible de parar y con 60 puntos en conjunto aseguraron una victoria más para las Aces que ahora viajarán a Phoenix para enfrentar dos veces al Mercury con la intensión de regresar a casa ya como campeonas.

Young tuvo un gran juego para Las Vegas

Young, quien empató un récord personal en los playoffs en puntos totales, se quedó corta del récord de la liga de 22 puntos para cualquier cuarto de postemporada. Tres jugadoras lo han logrado, más recientemente en 2021 cuando la compañera de equipo de Young, Jewell Loyd, alcanzó ese número para Seattle contra el Mercury. A'ja Wilson anotó 20 de sus 28 puntos en la primera mitad y tuvo 14 rebotes. Chelsea Gray terminó con 10 puntos y 10 asistencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui