Blue Jays vencen a los Yankees y los colocan contra la pared en la serie divisional de MLB

Toronto, Canadá.- Con una impresionante demostración de poder en las primeras entradas, los Toronto Blue Jays vencieron por segunda jornada consecutiva a los New York Yankees y se colocan a solo un triunfo de clasificarse a la serie de campeonato de la Liga Americana; Vladimir Guerrero Jr. tuvo un gran desempeño con el madero, pues conectó un cuadrangular y produjo cuatro de las 13 carreras que anotaron los Blue Jays.

El ganador del encuentro fue Trey Yesavage, quien tuvo apenas su cuarta apertura en Grandes Ligas y su primera aparición en la postemporada; el lanzador de 22 años tuvo una gran actuación, pues fue retirado del encuentro luego de lanzar cinco entradas y un tercio, en las cuales no permitió imparables ni carreras, con solo una base por bola otorgada y recetó 11 ponches. A pesar del dominio en las primeras entradas, los Blue Jays tuvieron que utilizar a siete relevistas para concretar el juego.

Las primeras anotaciones para los locales cayeron en la segunda tanda con el madero; Daulton Varsho comenzó la entrada con un batazo de dos estaciones y fue seguido por Ernie Clement, que cazó una curva de Max Fried, depositando el esférico por detrás de la barda del jardín izquierdo.

La tercera entrada trajo el primer rally importante que sirvió para poner la ventaja que fue definitiva para quedarse con la victoria; Alejandro Kirk produjo una rayita con un roletazo dentro del cuadro, seguido por un doblete de Daulton Varsho y un sencillo de Ernie Clement, poniendo el marcador en cinco carreras por cero.

La ventaja creció solo una entrada después; Vladimir Guerrero Jr. afrontó su tercer turno de la jornada, enfrentando a Will Warren con la caja llena y de un solo swing, limpió las almohadillas con su primer grand slam en una postemporada. Las carreras restantes para los Blue Jays cayeron con par de cuadrangulares solitarios para Daulton Varsho y George Springer.

EVERY SUPERHERO NEEDS HIS THEME MUSIC uD83DuDCA5 #PLAKATA pic.twitter.com/SaCVidJw3w — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 5, 2025

Los Yankees tuvieron una tardía respuesta, encabezada por un cuadrangular de dos carreras de Cody Bellinger, además de un batazo de dos estaciones para Ben Rice y un sencillo de Giancarlo Stanton, estableciendo el marcador final de 13 carreras por siete.

