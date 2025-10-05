El boxeador mexicano Ángel 'Tashiro' Fierro propinó una patada a su rival y fue descalificado

Tijuana, Baja California.- En una función que pintaba para ser una noche recordada por todos los asistentes que se dieron cita al Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana, Baja California, terminó en polémica, luego de que uno de los boxeadores fue descalificado por darle un golpe ilegal a su rival; Ángel 'Tashiro' Fierro perdió la cordura y le dio una patada a Abraham ‘Bombi’ Cordero, lo que finalizó el combate de manera inmediata.

El 'Tashiro' se presentaba en su casa para tratar de limpiar su nombre, pues en los últimos combates había tenido problemas para dar el peso, incluyendo la pelea que tenía programada para julio contra Isaac 'Pitbull' Cruz, pues el equipo de Fierro argumentó que presentó un problema de salud al realizar el corte de peso, dejando la pelea a falta de unas horas para que comenzara la ceremonia de pesaje, obligando a la organización a buscar un rival en menos de 24 horas para Cruz.

Luego de eso, Ángel Fierro había permanecido sin pelear y se había dedicado a entrenar a tiempo completo; el tijuanense llegó como favorito, pues el excampeón NABO de la OMB tenía marca de 23 victorias, tres derrotas y dos empates, incluyendo 18 nocauts. Su rival presentaba un récord menor, aunque también contaba con experiencia internacional, ya que ha peleado en un par de ocasiones en Estados Unidos, además de haber conseguido ocho victorias por la vía del cloroformo.

La polémica llegó en el minuto tres del segundo round, luego de que ambos pugilistas se abrazaron después de un intercambio de golpes; algo pareció no gustarle al 'Tashiro', el cual intentó librarse del referee para avalanzarse sobre su rival. El 'Bombi' Cordero se defendió de un zurdazo, lo que terminó por desatar el coraje de Ángel Fierro, quien lo comenzó a agredir con golpes y un par de patadas a la zona blanda.

Los jueces y el personal de seguridad tuvieron que subir al encordado para separar a los boxeadores, mientras que el árbitro anunciaba el fin del combate y la victoria por descalificación para Abraham 'Bombi' Cordero, mientras era atendido por los médicos luego de recostarse sobre la lona.

Se espera que en el transcurso de la semana, la Comisión de Box de Tijuana se reúna para analizar lo ocurrido durante el combate y se anuncie una sanción ejemplar para el boxeador tijuanense.

