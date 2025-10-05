Exquarterback de NFL lesionado en Indianápolis atacó a otro hombre bajo efectos del alcohol

Indianápolis, Estados Unidos.- Apenas la mañana del sábado 4 de octubre, se daba a conocer la lamentable agresión que sufrió el exjugador de la NFL, Mark Sánchez, quien se encontraba internado en un hospital mientras se reportaba en estado grave luego de haber sido apuñalado, aunque el panorama cambió en menos de 24 horas. El ahora comentarista deportivo enfrentará un juicio por diversos cargos derivados de la riña que lo dejó lesionado.

El informe preliminar por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis señalaba que el exmariscal de campo había sido víctima de una agresión aislada derivada de un pleito entre dos personas y no se había tratado de un ataque directo; las autoridades de la ciudad habían adelantado que el caso sería asignado a la Fiscalía del Condado de Marion, para que realizara la investigación pertinente y realizara la imputación de cargos.

Luego de haber sido manejado como una pelea entre los dos inmiscuidos, las investigaciones iniciales apuntaron a que el exjugador de futbol americano fue el que comenzó la agresión; el altercado tuvo lugar en las inmediaciones del restaurante Loughmiller’s Pub y un adulto de 69 años de edad también resultó herido, quien trabajaba como empleado de limpieza y mantenimiento en dos hoteles de la zona.

#Deportes | Lamentable: Apuñalan a exquarterback de NFL en Indianápolis; es hospitalizado en estado grave

Luego de que los investigadores revisaran las cámaras de seguridad de la zona, se descubrió cuáles fueron las condiciones reales en las que se desarrolló el altercado; las imágenes mostraron al exjugador de los New York Mets acercándose al vehículo del adulto mayor antes de que se produjera el forcejeo. Según la versión del otro hombre, fue atacado sin razón y actuó en defensa propia, defendiéndose con una navaja que portaba como parte de sus herramientas de trabajo.

Police say Mark Sanchez was arrested at the hospital for battery with injury, unlawful entry of a motor vehicle and public intoxication, all which are misdemeanors. Sanchez is still in the hospital and has not been booked.



Sanchez is still in the hospital and has not been booked. https://t.co/NzlwGCUtQB — Tom Pelissero (@TomPelissero) October 4, 2025

El que ahora se desempeña como analista y narrador en la cadena de Fox Sports, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance; Mark Sánchez enfrentará su primera audiencia durante la mañana del 7 de octubre y enfrenta cargos menores por agresión con lesiones, intoxicación pública y entrada ilegal a un vehículo.

Fuente: Tribuna del Yaqui