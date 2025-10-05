¿Hicieron trampa? Acusan a los Dodgers de robo de señas contra Phillies en postemporada de MLB

Philadelphia, Estados Unidos.- Luego de que Los Angeles Dodgers vencieran a los Philadelphia Phillies y se adelantaran en la serie divisional de la postemporada 2025 de las Grandes Ligas, varios usuarios en redes sociales han evidenciado un supuesto robo de señas por parte del equipo californiano, lo cual pudo haber sido determinante para poder quedarse con el triunfo y acercarse a la Serie Mundial de MLB.

Los Dodgers arrancaron la serie divisional en calidad de visita, luego de haber tenido que disputar la serie de comodín contra los Cincinnati Reds; el manager de Los Ángeles, Dave Roberts, envió a la loma a Shohei Ohtani, quien tuvo su primera apertura y primera victoria en su carrera con los Dodgers en postemporada. El japonés lanzó por seis entradas completas, en las cuales permitió tres imparables y el mismo número de carreras, además de recetar nueve ponches.

Luego de que los Phillies se adelantaran en el marcador, los Dodgers se hicieron presentes en la pizarra con un doble de Kiké Hernández, quien impulsó a Freddy Freeman y Tommy Edman. Ya con la diferencia por la mínima, Teoscar Hernández afrontó su turno en la séptima entrada con dos corredores en base; el patrullero dominicano conectó una bola a la banda contraria y con su cuadrangular de tres carreras, el club californiano pudo quedarse con el triunfo.

Luego de que el partido haya finalizado, comenzó a circular en redes un rumor sobre un probable robo de señas por parte de los Dodgers; según informaron varios usuarios, el robo se dio justo en el turno decisivo de Teoscar. El sistema que habrían usado es el siguiente: Andy Pages se encontraba en segunda almohadilla cuando el 'Chino' estaba en la caja de bateo; Pages miraba el agarre de la pelota por parte de Matt Strahm y se lo hacía saber a los bateadores, extendiendo su brazo derecho si era recta y dejando su brazo colgando si venía un lanzamiento rompiente.

If Strahm is going to show the runner the inside of his glove and his grip, of course the Dodgers are going to take that: pic.twitter.com/MazjGTfsuD — The WARmonger (@TheWARmonger_) October 5, 2025

Lo cierto es que este tipo de prácticas son más comunes de lo que los aficionados piensan y en el reglamento de la Major League Baseball no se encuentra prohibido, aunque se desconoce si los Phillies vayan a presentar alguna protesta ante la oficina del comisionado. Los Dodgers y Phillies sostendrán su segundo compromiso dentro de la serie divisional el lunes, 6 de octubre, a las 16:08 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui