Los Ravens continúan en caída libre; ahora son apaleados por los Texans

Baltimore, Estados Unidos.- El vuelo en caída libre para los Ravens parece no tener final, diezmados por las lesiones y agobiados por una defensiva porosa, ahora fueron humillados por los Houston Texans en una fea derrota por 44-10 el domingo.

Baltimore está jugando mal y tropezando con su peor comienzo en una década y aún más preocupante: para cuando los Ravens (1-4) recuperen a algunos de sus jugadores de impacto, puede ser demasiado tarde para que salven una temporada que comenzó con expectativas de una carrera larga en los playoffs.

Rush no estuvo a la altura de Lamar

Cooper Rush pudo hacer muy poco como reemplazo de Lamar Jackson, y la defensa con pocos jugadores titulares cedió 417 yardas, incluidas 167 por tierra. Houston también tenía marca de 1-3 antes de este juego, lo que hizo que la facilidad con la que los Texans maltrataron a Baltimore fuera aún más desagradable para los fanáticos locales.

En su defensa, los Ravens jugaron el domingo sin muchos de sus mejores jugadores. Jackson, el fullback Patrick Ricard, el tackle ofensivo Ronnie Stanley, el linebacker Roquan Smith y los backs defensivos Kyle Hamilton y Marlon Humphrey estuvieron inactivos debido a lesiones.

La ofensiva no logró anotar un touchdown hasta que el resultado se decidió, y la defensiva número 31 de la liga fue estrangulada por un equipo al que Baltimore venció 31-2 la Navidad pasada. En sus derrotas de esta temporada, los Ravens han permitido 40, 38, 37 y 44 puntos.

Stroud deshizo a la defensiva de los Ravens

En cambio, Houston anotó en sus primeras ocho posesiones. El mariscal de campo de los Texans, C.J. Stroud, completó 23 de 27 pases para 244 yardas y cuatro touchdowns, igualando el total de pases de touchdown que tuvo en sus cuatro juegos anteriores. Después de que el último pase de anotación de Stroud puso el marcador 41-10, muchos de los pocos miles de fanáticos que aún estaban en sus asientos abuchearon ruidosamente. La paliza de 34 puntos igualó la peor derrota en casa en la historia de los Ravens, una paliza de 41-7 ante Nueva Inglaterra en 2013.

