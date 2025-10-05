Mariners resisten y emparejan la Serie Divisional de la Americana ante los Tigers

Seattle, Estados Unidos.- Julio Rodríguez remolcó con doblete la carrera de la diferencia en la parte baja de la octava entrada y los Seattle Mariners derrotaron el domingo 3-2 a los Detroit Tigers, para emparejar a un triunfo por bando la Serie Divisional de la Liga Americana.

Esto, después de que los Tigers igualaran la pizarra en la apertura de la octava entrada, con doblete de Spencer Torkelson que envió a la registradora a Gleyber Torres y a Riley Greene.

TORK TIES IT ?? pic.twitter.com/7h9gAMwRrz — Detroit Tigers (@tigers) October 6, 2025

Las dos primeras carreras de los Mariners fueron remolcadas con cuadrangulares solitarios de Jorge Polanco; ambos palos de vuelta entera se los conectó a Tarik Skubal en la parte baja del cuarto episodio y en la sexta entrada. Los dos vuelacercas fueron sobre el jardín izquierdo.

Skubal salió sin decisión después de retirar siete entradas completas, con cinco hits y las dos carreras; ponchó a nueve bateadores y regaló una base por bolas. Kyle Finnegan (0-1) fue el derrotado, al admitir tres hits y una carrera en dos tercios sobre la lomita. Por Seattle abrió el encuentro Luis Castillo, quien se sostuvo a lo largo de cuatro entradas y dos tercios, en los que recibió un hit; ponchó a tres y dio cuatro pasaportes gratis.

El triunfo fue para la cuenta de Matt Brash (1-0), quien admitió el par de anotaciones de Detroit, con labor de una entrada, un hit y dos carreras; además de ponchar a tres y dar una base por bolas. El mexicano Andrés Muñoz retiró en orden la novena entrada para apuntarse el salvamento. El mochiteco ponchó a un contrario y realizó 14 lanzamientos en total, once de ellos para strikes.

Muñoz festeja su ponche en la novena entrada

Ahora la serie se traslada al Comerica Park de Detroit, para los juegos 3 y 4 a partir del martes. En la otra Serie Divisional, los Toronto Blue Jays tienen ventaja de 2-0 sobre los Yankees, que buscarán emparejar las acciones en casa, también el martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui