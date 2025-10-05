Mateo Levy recibe el alta médica; se reintegró a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo sub20

Valparaíso, Chile.- Luego de la escalofriante colisión que sufrió Mateo Levy, el canterano de Cruz Azul recibió el alta médica y se reintegró a la concentración de la Selección Mexicana; el centrodelantero fue sometido a diversas pruebas médicas para descartar cualquier daño neurológico luego de que se activara el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA y ya se encuentra trabajando con el resto del grupo mientras se preparan para su participación en los octavos de final de la Copa del Mundo sub20.

El impactante accidente se dio en el partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Marruecos, donde la escuadra azteca se jugaba su boleto a la fase de eliminación directa; Levy disputaba un centro en la primera mitad del encuentro cuando chocó contra un jugador africano. Mateo cayó al instante al césped, totalmente noqueado, y tuvo que ser retirado en camilla del estadio mientras recobraba el conocimiento.

La Federación Mexicana de Futbol y las Selecciones Nacionales Menores informaron sobre su evolución, unas horas después de que se suscitara el choque; según el parte médico, Mateo Levy había recobrado la memoria en su totalidad y luego de diversas pruebas médicas y físicas, se había descartado cualquier daño neurológico y una probable fractura de nariz, pues había resultado con solo un daño en el tejido blando.

Con el paso de las horas, se supo que el delantero ya había recibido el alta médica, luego de pasar varias horas en la sala de observación en un nosocomio de la localidad; se comunicó que el jugador ya se encontraba en el hotel y se había reintegrado a la concentración de la Selección Mexicana, aunque trabajaría de manera paulatina hasta volver a entrenar al ritmo de sus compañeros.

¿Cuándo estará disponible para jugar de nueva cuenta?

Aunque el futbolista ya recibió el alta médica, no podrá ser usado en al menos el siguiente partido de México, pues al activarse el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA, tiene que pasar cinco días sin partidos oficiales para que complete su proceso de recuperación. La Selección Mexicana tendrá que afrontar los octavos de final contra Chile sin Mateo Levy, el martes 7 de octubre a las 17:00 horas (horario CDMX).

