McLaren asegura el Campeonato de Constructores; resultados del GP de Singapur de la F1

Ciudad de México.- A falta de seis fechas en el calendario, ya hay un equipo reinante en la Fórmula 1; la escudería de McLaren confirmó su superioridad en el año y aseguró el Campeonato de Constructores 2025. A pesar de que el ganador de la carrera fue George Russell de Mercedes, la escudería de Woking aprovechó que los pilotos de Ferrari terminaron en una mala posición para asegurar su segundo título consecutivo.

McLaren llegó a 650 puntos, lo que pone una ventaja sobre el 'Cavallino Rampante' que será imposible de remontar; Ferrari solo se pudo anotar 14 unidades, comparadas con las 27 que ganaron Lando Norris y Oscar Piastri. Con este nuevo título para McLaren, la escudería llegó a 10 campeonatos de constructores en su historia en la máxima categoría del automovilismo, subiendo en solitario al segundo puesto, superando a Williams y quedando por detrás de Ferrari.

George Russell reafirmó el gran momento que atraviesa la escudería de Mercedes, pues luego de haber conseguido la pole position durante la sesión de clasificación, mantuvo el liderato en toda la carrera, resistiendo la presión y los múltiples ataques que le lanzó Max Verstappen, quien está obligado a aspirar a la victoria en todas las seis carreras restantes para intentar remontar en el Campeonato de Pilotos.

Los pilotos de McLaren vivieron momentos tensos en pista, pues apenas en los primeros giros, tuvieron un contacto que por poco los deja fuera de la carrera; Lando Norris lanzó un ataque para no permitir que Verstappen se separara, pero en su intento de adelantar, golpeó llanta con llanta el monoplaza de Oscar Piastri, quien luego de perder tiempo en una parada, quedó relegado a la cuarta posición mientras su coequipero finalizó en el tercer escalón del podio.

A falta de seis Grandes Premios, Piastri lidera el Campeonato de Pilotos con 336 puntos, seguido por su compañero de equipo, Lando Norris, y en tercer lugar se encuentra Max Verstappen; el piloto neerlandés necesita un cierre perfecto para poder competir por el título y pareciera que el monoplaza de Red Bull ha recibido mejoras efectivas en las últimas semanas.

Mundial de Pilotos, a 6 GPs y 3 Sprints por delante:

1º - Piastri: 336 puntos

2º - Norris: 314 puntos (-22)

3º - Verstappen: 273 puntos (-63)



Max recorta poco, pero recorta en un circuito donde se esperaba a McLaren al frente. ¿Hay Mundial? — Víctor Abad (@victorabadf1) October 5, 2025

Las escuderías tendrán un fin de semana libre para realizar un viaje transatlántico, pues se viene la gira de tres carreras en América, comenzando por el Gran Premio de los Estados Unidos el 19 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui