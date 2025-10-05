NFL: Daniels comanda la reacción de Washington para vencer a los Chargers

California, Estados Unidos.- Jayden Daniels regresó después de perderse dos encuentros por una lesión en la rodilla izquierda y los Washington Commanders no miraron hacia atrás después del segundo cuarto, anotando 27 puntos consecutivos para vencer el domingo 27-10 a los Los Angeles Chargers.
Daniels completó 15 de 26 para 231 yardas y un touchdown en el último minuto del juego para ayudar a los Commanders (3-2) a ganar por primera vez como visitantes. Jacory Croskey-Merritt también anotó dos touchdowns.
En las primeras tres semanas de la temporada, los Chargers (3-2) fueron uno de los equipos menos penalizados, cuando tenían marca de 3-0. Pero fueron derrotados por un juego descuidado la semana pasada, con 15 castigos para 107 yardas en una derrota por 21-18 ante los New York Giants. De vuelta a casa en el SoFi Stadium, volvió a suceder. Tuvieron 10 castigos para 85 yardas y tres pérdidas de balón en territorio de Washington.
Los Chargers dominaron el encuentro después de sacar una ventaja de 10-0 con cinco minutos restantes en la primera mitad, limitando a los Commanders a un solo primer intento. Eso fue después de la formación ilegal de los Chargers en la patada inicial.
Quentin Johnston perdió el balón después de atrapar un pase de 19 yardas de Justin Herbert y Marshon Lattimore lo atrapó para la primera recuperación de balón suelto de Washington de la temporada en el segundo cuarto.
Eso condujo al primer touchdown del juego de Crosley-Merritt, una carrera de 15 yardas hacia el extremo izquierdo. Después de que Daniels fue capturado y lanzó un pase incompleto, Tress Way despejó 55 yardas a la 43 de los Chargers. Ladd McConkey tomó el regreso 57 yardas para un touchdown que fue anulado por el castigo de Marlowe Wax por rudeza a Way, lo que llevó a un primer intento automático para los Commanders.
Matt Gay pateó un gol de campo de 29 yardas para un empate 10-10 con cinco segundos por jugar antes del medio tiempo. Washington tomó la delantera definitivamente en su primera posesión del tercero, cuando Crosley-Merritt corrió 5 yardas hacia el extremo izquierdo para una ventaja de 17-10.
Fuente: Tribuna del Yaqui