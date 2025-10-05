NFL: Los Broncos remontan y le ponen fin a la racha invicta de los Eagles

Filadelfia, Estados Unidos.- Por fin hubo alguien que le pusiera el cascabel al gato… o al águila, y fueron los Denver Broncos los que pararon en seco la seguidilla de victorias de Philadelphia al derrotarlo por 21-17, en acciones de la Semana 5 de la NFL.

Los Broncos perdían 17-3 en el último cuarto, pero encabezados por Bo Nix quien lanzó un pase de touchdown de 11 yardas y J.K. Dobbins que corrió para una anotación de 2 yardas lograron eliminar la desventaja de 14 puntos para propinar a los Eagles su primera derrota de la temporada el domingo.

Nix encabezó la remontada de Broncos

Los Broncos batearon un pase de último suspiro de Jalen Hurts en la última jugada del juego para enviar a los campeones del Super Bowl a su segunda derrota en sus últimos 22 juegos.

Los Broncos (3-2) tuvieron un gran golpe de suerte en su remontada cuando a los Eagles se les anuló una conversión tardía en cuarta oportunidad, debido a un castigo por movimiento ilegal señalado contra el corredor Saquon Barkley. Los Eagles (4-1) se vieron obligados a despejar y Hurts no pudo liderar una remontada más.

La defensa mantuvo a raya a Hurts

Todavía Philadelphia tuvo un último intento en segunda y diez desde la yarda 29 que fue desviado cuando el tiempo expiró, enviando a los jubilosos Broncos al vestuario con una victoria improbable. Nix agitó sus brazos en celebración hacia decenas de fanáticos de los Broncos vestidos de naranja que se encontraban cerca del túnel de los visitantes.

Nix lanzó para 242 yardas, una semana después de haber lanzado para un récord personal de 326 yardas y un par de touchdowns contra los Bengals, y la fórmula de Denver de una ofensiva centrada en la carrera y una defensiva dominante cobró vida en el último cuarto.

Los Broncos totalizaron solo 199 yardas y perdían 17-3 al final del tercero cuarto, antes de que Nix pusiera en marcha la ofensiva. Dobbins, quien siguió sus 101 yardas por tierra contra Cincinnati con 79 yardas el domingo, anotó un acarreo de touchdown de 2 yardas en el último cuarto para poner el marcador 17-10.

Hurts lanzó para 280 yardas. Tuvo un pase de touchdown de 2 yardas a Dallas Goedert y un pase de touchdown de 47 yardas a Barkley en el tercer cuarto para la ventaja de 17-10.

Fuente: Tribuna del Yaqui