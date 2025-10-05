¿No al 'Canelo' Álvarez? Terrence Crawford pone exorbitantes condiciones para su siguiente pelea

Ciudad de México.- Luego de la sorpresiva victoria sobre Saúl 'Canelo' Álvarez, que le dio el campeonato indiscutido en la división de los supermedianos, el boxeador norteamericano, Terrence Crawford, ha impuesto una serie de condiciones y exigencias para lo que será su siguiente combate profesional. Fue su propio entrenador el que se encargó de revelar cuáles son los planes a futuro con el campeón mundial y se descartó una probable revancha contra el tapatío.

Esta serie de requerimientos ha puesto en jaque al mundo del boxeo, pues plantea una serie de exigencias sin precedentes dentro del deporte mundial, pues tendrían que coordinar muchos eventos previos para que se logre lo que exigirá el campeón indiscutido de los supermedianos, además de haber solicitado una bolsa garantizada que asciende a más del doble de lo que se llevó peleando contra el jalisciense.

Según Bernie Davis, entrenador de Crawford, el boxeador solo regresará a los combates si recibe una oportunidad histórica dentro del boxeo, pues las condiciones que ha puesto no se habían visto antes; el primero de los requerimientos para su siguiente combate es que la oferta que reciba sea superior a los 100 millones de dólares, lo que se convertiría por mucho en la mejor bolsa de su carrera.

La segunda condición para volver a firmar es que el combate sea por las cuatro fajas de la categoría del peso mediano, es decir, queda descartada la revancha contra Saúl Álvarez. Para cumplir la segunda exigencia, los actuales campeones de las 160 libras, Carlos Adames, Janibek Alimkhanuly y Erislandy Lara, tendrían que unificar los cuatro títulos y luego pelear contra Terrence Crawford, poniendo en juego el campeonato indiscutido de dicha división.

The resume of Terence "Bud" Crawford has been uD835uDC2CuD835uDC29uD835uDC1EuD835uDC1CuD835uDC22uD835uDC1AuD835uDC25 over his 17 year career uD83CuDFC6



- 41-0 (31 KOs)

- 4-division world champion

- 2-division undisputed champion (Jr. welterweight & welterweight)

- 19 straight title fight victories pic.twitter.com/S0CzNzpnJy — Source of Boxing (@Sourceofboxing) September 13, 2025

Se había especulado que Turki Alalshikh se convertiría en el nuevo promotor del estadounidense, pues es el único que podría organizar un combate de esa magnitud, pero fue el mismo empresario árabe, el cual desmintió el rumor y relató que se concentrará en sus siguientes combates con Álvarez Barragán. Es probable que Terrence Crawford pase un tiempo en la inactividad, hasta que reciba una oferta que llene sus expectativas para poner en juego las cuatro fajas mundiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui