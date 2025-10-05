Noche 'maldita' para el América; Águilas vence al Santos pero pierde a tres elementos por lesión

Ciudad de México.- A pesar de lograr su segundo triunfo de manera consecutiva, el conjunto 'Azulcrema' tiene mucho más de qué preocuparse, pues tres de sus jugadores podrían causar baja por algunas fechas de la Liga MX; las Águilas del América vencieron al Santos Laguna en la jornada 12 del Apertura 2025, aunque las lecturas del partido son inciertas, pues perdieron a tres elementos que son clave en el estilo de juego para los de Coapa.

Aunado a las tres bajas en su compromiso más reciente, el América se enfrenta a la ausencia de Henry Martin y Álvaro Fidalgo, quienes presentan una lesión muscular leve, los cuales se han mantenido fuera de actividades por precaución, además de Dagoberto Espinoza, quien tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior cuando enfrentaron a los Rayados de Monterrey y dicha lesión lo mantendrá alejado de las canchas por al menos seis meses.

La pesadilla para los de Coapa comenzó antes del silbatazo inicial, pues de última hora, el cuerpo médico del club determinó que el uruguayo Sebastián Cáceres no podía jugar por un problema muscular que lo ha venido aquejando desde hace un par de jornadas, cuando enfrentaron a las Chivas del Guadalajara.

SE ENCIENDEN LAS ALERTAS



De última hora: Sebastián Cáceres abandonó el calentamiento e ingresó a los vestidores. Debido a ello se le vio al técnico americanista resolviendo a minutos de arrancar el encuentro ante Santos.

Alan Cervantes va en su lugar a colocarse como…



Alan Cervantes va en su lugar a colocarse como… pic.twitter.com/D0zosLBD9M — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 5, 2025

Los problemas para el América acrecentaron en los primeros instantes de su compromiso contra los laguneros; al minuto 12, Haret Ortega intentó recuperar el balón, pero atacó con fuerza desmedida al francés, Allan Saint-Maximin, quien terminó en el césped luego de recibir una patada. A pesar de que el reciente fichaje de las Águilas decidió permanecer en la cancha, apenas en el minuto 28 tuvo que pedir su cambio y salió cojeando, con evidente dolor en una de sus piernas.

André Jardine está furioso con el arbitraje… y seguramente todo comenzó con esta amonestación para Haret Ortega.



El defensa de Santos tenía que haberse ido expulsado por desentenderse del balón e ir sobre Allan Saint-Maximin, quien por cierto se fue lesionado.

La tercera lesión para los capitalinos llegó a los cuatro minutos de haber perdido al francés, pues José 'La Pantera' Zúñiga se tuvo que dejar caer al césped del Ciudad de los Deportes, por una aparente lesión muscular, por la cual terminó saliendo de cambio en apenas media hora de juego.

Raúl "Pantera" Zuñiga sale de la cancha con llanto tras la lesión que sufrió

Raúl “Pantera” Zuñiga sale de la cancha con llanto tras la lesión que sufrió pic.twitter.com/Y8scwOqSoZ — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 5, 2025

A pesar de haber logrado el triunfo con marcador de tres goles por cero, el principal tópico en la conferencia de prensa de André Jardine fue sobre la evolución de las tres bajas, a lo que el entrenador brasileño aseguró que estarán listos para la próxima jornada del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui