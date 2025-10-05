Selección Mexicana vs Chile en los octavos de final; dónde ver EN VIVO el Mundial sub20 en México

Valparaíso, Chile.- Luego de completar su paso por la fase de grupos de manera invicta, la Selección Mexicana se enfrentará a los anfitriones, Chile, en los octavos de final de la Copa del Mundo sub20; el conjunto azteca logró avanzar de ronda por primera ocasión desde hace ocho años, pues en las últimas dos justas mundialistas de la especialidad, había quedado eliminado en la primera ronda.

La Selección Mexicana se encontraba en el que fue catalogado como 'El Grupo de la Muerte', pues le tocó compartir bombo con las Selecciones de Brasil, España y Marruecos; los mexicanos debutaron contra la selección amazónica, contra los que terminaron empatados a dos goles, mismo resultado obtenido contra la Selección Española, donde se tuvo una gran actuación de la joven promesa, Gilberto Mora.

México llegó a su tercer compromiso con la clasificación en juego y se enfrentaba a Marruecos, quienes marchaban con dos victorias sobre la 'Scratch du Oro' y 'La Roja'; tal como estuvo previsto, el partido fue muy reñido, disputado en mayor parte en la zona central de la cancha. La diferencia llegó a través de un penal cobrado por Mora, canterano de Xolos de Tijuana, siendo suficiente para quedarse con la victoria y el segundo lugar del Grupo C.

Por contraparte, el conjunto chileno ha demostrado irregularidad a lo largo del torneo; consiguió su clasificación al finalizar en la segunda posición en el Grupo A; los sudamericanos comenzaron el torneo con victoria ante Nueva Zelanda, aunque finalizaron la fase de grupos con dos derrotas. Finalizaron la primera ronda empatados en puntos con Egipto, aunque Chile se quedó con los boletos por criterio de fair play.

Detalles del Selección Mexicana vs. Chile en la Copa del Mundo sub-20

Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile

Fecha: Martes, 7 de octubre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

¡EL TRI VA POR HORARIO ESTELAR! uD83DuDCA5



El horario del partido entre Chile y México en el Mundial Sub-20 fue modificado y ahora será a las 17:00 hrs. (Tiempo del centro de México) pic.twitter.com/p9OzyedhiQ — Futbol Picante (@futpicante) October 5, 2025

Inicialmente, el partido se había programado para jugarse a las 16:30 horas local, pero la organización del Mundial sub20 decidió recorrerlo un par de horas, pues se espera que este juego cuente con una de las mayores asistencias en toda la justa mundialista.

