Sigue la sequía de gol para 'Santi' Giménez; el AC Milan empató sin anotaciones con la Juventus

Ciudad de México.- La mala racha para el delantero mexicano, Santiago Giménez, se sigue extendiendo, pues no ha podido marcar su primer gol en la temporada actual de la Serie A; el 'Bebote' volvió a ser incluido en el cuadro titular del AC Milan, aunque terminó saliendo de cambio luego de no poder marcar gol en el partido que terminó en empate ante la Juventus.

El seleccionado mexicano no ha podido aprovechar la confianza que le ha sido otorgada por parte de Massimiliano Alligeri, pues el entrenador italiano lo ha incluido en el cuadro titular durante las seis jornadas que se han disputado de la Serie A, en la que ha llegado a 456 minutos sin anotaciones o asistencias. Su gol más reciente en la Serie A fue el 9 de mayo del 2025, cuando se enfrentó a la Roma y le clavó dos anotaciones.

El partido que se celebró en el Allianz Stadium de Turín pintaba para ser determinante, pues enfrentó a dos equipos que pelean en las primeras posiciones de la liga italiana. El primer tiempo transcurrió sin muchas novedades, con solo un par de oportunidades de gol para ambos equipos, pero ninguna de las escuadras pudo concretar las jugadas, finalizando la primera mitad y marchándose a los vestidores con igualdad en el marcador.

Apenas inició el complemento, 'Santi' participó en una jugada que se convirtió en la oportunidad más clara de gol en todo el compromiso; Luka Modric filtró un balón al área, el cual fue recibido por el mexicano y, antes de que pudiera efectuar el disparo hacia la portería, fue derribado por Lloyd Kelly, marcando la pena máxima a favor de los visitantes. El encargado de cobrar el penal fue Christian Pulisic, quien envió la pelota por encima del larguero central.

El único gol que ha convertido el delantero mexicano en la actual temporada fue el 23 de septiembre en la Copa Italia, cuando el AC Milan se enfrentó al Lecce.

Santiago Giménez y el AC Milan volverán a las actividades luego del parón internacional por la fecha FIFA; el conjunto 'Rossoneri' recibirá en San Siro a la Fiorentina, quien se encuentra peleando por librar los puestos de descenso.

Fuente: Tribuna del Yaqui