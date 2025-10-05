¡Sorpresa en LaLiga! Barcelona pierde el invicto y liderato por goleada ante el Sevilla

Sevilla, España.- En un sorpresivo resultado en LaLiga, el Barcelona fue goleado por el Sevilla y, con este resultado, dejan el liderato luego de la victoria del Real Madrid; el conjunto culé también perdió el invicto, luego de siete jornadas con seis triunfos y solo un empate. El Sevilla mostró un parado táctico que maniató a la ofensiva del Barcelona, ideado por Matías Almeyda, el antiguo técnico de las Chivas del Guadalajara en la Liga MX.

La escuadra catalana finalizó el encuentro liderando todas las estadísticas del partido, aunque el marcador terminó favoreciendo a los rivales; los dirigidos por Hans Flick tuvieron mayor posesión de balón, además del doble de disparos a puerta, aunque el Sevilla logró marcar en cuatro de las cinco oportunidades que generó, incluyendo dos goles en los últimos instantes del partido, dejando sin posibilidad del empate al Barcelona.

Apenas arrancó el compromiso y el Sevilla se hizo presente en el marcador; Alexis Sánchez, exjugador del Barça, cobró de manera efectiva un penal al minuto 13, dándole la ventaja al Sevilla, la cual no perdieron en el resto del partido. Cuando corría el 38, el Barcelona intentó salir con pelota controlada y, ante una línea defensiva adelantada, fueron sorprendidos por un contragolpe del Sevilla e Isaac Romero marcó el segundo gol para los locales; el Barcelona logró descontar la diferencia en el marcador, con gol de Marcus Rashford en los últimos minutos de la primera mitad.

Luego de realizar un par de ajustes en el medio tiempo, el arranque del complemento llegó y la balanza se inclinó para el lado del equipo catalán, aunque no lograron capitalizar su superioridad. Ante un Barcelona insistente en ataque, el Sevilla aprovechó el descuido de los visitantes y José Ángel Carmona marcó el tercer gol justo cuando el reloj marcaba el minuto 90.

Ya con el tiempo de compensación corriendo, el Sevilla aprovechó otro contragolpe con un pelotazo, para que luego, Akor Adams recibiera el balón en solitario y rematara de frente, marcando el cuarto gol para el Sevilla, quien se terminó llevando los tres puntos.

El Barcelona cayó a la segunda posición de LaLiga, luego de que el Real Madrid lograra la victoria contra el Villarreal; el club 'blaugrana' tendrá su siguiente partido el sábado 18 de octubre, cuando se mida ante el Girona para intentar regresar al camino de la victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui