Tensión dentro de McLaren; Oscar Piastri no estuvo en el festejo por Campeonato de Constructores

Ciudad de México.- Lo que debió ser una jornada de festejos para la escudería naranja se ha tornado un ambiente tenso ante una evidente ruptura en su alineación de pilotos; mientras todos los integrantes de McLaren celebraban su segundo Campeonato de Constructores de manera consecutiva, el australiano Oscar Piastri fue omitido de los festejos, luego de haber ignorado al jefe de equipo cuando finalizó la carrera.

A pesar de que George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Singapur, el equipo inglés sumó la diferencia de puntos necesaria respecto a Ferrari y, a falta de seis carreras en el calendario de la Fórmula 1, consiguió su décimo Campeonato de Constructores, posicionándose en la segunda posición de las escuderías más ganadoras en la historia, superando a Williams y quedando solo por detrás del 'Cavallino Rampante'.

En carreras anteriores, había sido evidente el roce que había entre ambos pilotos de McLaren, pero con lo ocurrido en el Circuito Urbano de Marina Bay, quedó evidenciada la ruptura que hay dentro de la escudería; en apenas los primeros giros de la carrera, Lando Norris lanzó un ataque agresivo contra Oscar Piastri, causando un contacto entre ambos monoplazas que casi lanza contra las barreras al australiano.

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view

Luego de una carrera que se vio afectada por una mala detención en boxes, Piastri finalizó el Gran Premio de Singapur en cuarta posición; el líder en el Campeonato de Pilotos, visiblemente molesto, desconectó la radio y apagó el monoplaza mientras Zack Brown, director de McLaren, lo felicitaba por el logro alcanzado en el equipo.

uD83CuDDF8uD83CuDDEC | Mientras Zak Brown felicitaba a Paistri por el mundial de constructores, él le desconecto la radio. uD83DuDC40



Se acabó la paz entre los pilotos de McLaren, ahora van a ir a muerte por el mundial.



Y eso nos favorece a nosotros... uD83EuDD2Bpic.twitter.com/K7hl1w4Nfa — Max Argento uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@MaxArgento33) October 5, 2025

El equipo fue invitado al podio para celebrar su segundo campeonato consecutivo y todos los integrantes de la escudería se hicieron presentes, menos Oscar Piastri, quien, mientras McLaren festejaba su título, observaba la celebración en una televisión mientras atendía a la prensa.

Oscar looking at the McLaren WCC celebration

Con seis carreras por delante, esta ruptura podría aportar gran emoción en el cierre de temporada, pues ambos pilotos del equipo inglés se encuentran en las primeras dos posiciones y, con un Max Verstappen mejorando su rendimiento, pudiera meterse en la pelea por el Campeonato de Pilotos.

Fuente: Tribuna del Yaqui