¿A la cárcel? Esta sería la condena que podrá recibir el exjugador de NFL que fue apuñalado

Indianápolis, Estados Unidos.- Luego del dramático giro que dio el incidente en el que el exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, resultara apuñalado, el ahora comentarista para Fox Sports será enjuiciado y podría enfrentar una grave sentencia que lo dejaría un par de años tras las rejas. A pesar de seguir ingresado en una clínica particular por las graves heridas, el mexicoamericano comenzará su proceso legal en los siguientes días.

Los primeros informes que circularon por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis informaron que el exdeportista había participado en una riña a las afueras de un bar, donde había sido lesionado con un objeto punzocortante, sin revelar más detalles. Las autoridades informaron que Sánchez se encontraba hospitalizado en estado grave y que el incidente sería sometido a una investigación.

El domingo, 5 de octubre, el caso dio un giro radical, pues se reveló que Mark Sánchez era el responsable de la agresión y sería sometido a un juicio; la Fiscalía del Condado de Marion informó que luego de revisar las cámaras de seguridad aledañas al bar donde fue el incidente, descubrieron que fue el exjugador el que entró a un automóvil y comenzó a forcejear con un hombre, resultando con lesiones ambos.

JUST IN: Former NFL Quarterback Mark Sanchez seen stumbling after being stabbed in Indianapolis in footage obtained by the New York Post.



Sanchez is now facing felony charges following an alleged fight with a 69-year-old grease truck driver.



According to witnesses and the… pic.twitter.com/ZQ6A3vX36E — Collin Rugg (@CollinRugg) October 6, 2025

La supuesta víctima es un adulto mayor de 69 años, quien trabajaba en el área de limpieza y mantenimiento en unos departamentos y hoteles de la zona; mediante las grabaciones se pudo constatar que Mark intentó bajarlo de su vehículo bajo la influencia del alcohol, a lo que el hombre contestó la agresión en legítima defensa, usando una navaja que portaba entre sus herramientas de trabajo.

Truck driver allegedly bashed by Mark Sanchez pictured in hospital with bloody injuries after stabbing ex Jets QB https://t.co/xqmS7QH7mo pic.twitter.com/I4SFdZpxgE — New York Post (@nypost) October 5, 2025

Las autoridades del Condado de Marion revelaron que Sánchez enfrentará acusaciones graves de nivel 5, pues se le imputa agresión con lesiones, intoxicación pública y entrada ilegal a un vehículo, por lo que podría alcanzar una pena que va desde un año de prisión hasta cinco años tras las rejas en caso de encontrarse culpable.

Mark Sánchez fue arrestado mientras se encontraba en recuperación en el hospital y, hasta el momento, sigue bajo custodia; enfrentará la primera audiencia de su juicio, programada para la mañana del martes, 7 de octubre, y se reveló que no cuenta con derecho a fianza, por lo que pasará su proceso legal en poder de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui