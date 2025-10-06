Allen Córdoba ya está en Ciudad Obregón; reportará con Yaquis en los próximos días

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de haber conquistado el título de la Serie del Rey 2025 con los Diablos Rojos del México, el jugador panameño Allen Córdoba arribó a Ciudad Obregón y se espera que en los próximos días se integre a la pretemporada de Yaquis. El canalero se ha convertido en uno de los estandartes para el equipo desde su llegada, pues ha demostrado un alto rendimiento con el madero y una defensa imbatible en la pradera central.

El de Changuinola, Panamá, tuvo su mejor año en la Liga Mexicana de Beisbol; llegó a los 'Pingos' en calidad de préstamo por los Charros de Jalisco, a quienes enfrentó y vapuleó en la última serie de la postemporada. Córdoba terminó la temporada regular con un promedio de bateo de .352, además de haber conectado 108 imparables y quedarse con el título de robo de bases, pues se adjudicó 48 estafas.

uD83DuDD25uD83CuDDF5uD83CuDDE6El panameño Allen Córdoba fue el MVP del juego 2 de la final de verano, en una noche donde bateó de 5-4 con 2 carreras anotadas, 4 impulsadas y un cuadrangularuD83DuDE80 #PuroYaquisuD83CuDFF9 #YaquisEnVeranouD83CuDFDD pic.twitter.com/5zSfrTVRc2 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 12, 2025

Allen Córdoba tendrá su cuarta temporada con los Yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico; llegó a 'La Tribu' en la campaña 2022-2023 y desde su arribo, se ganó la titularidad en el jardín central, además de haber defendido por varios encuentros la tercera almohadilla. Su primer contacto en la LAMP fue en la temporada 2017-2018 con los Naranjeros de Hermosillo y luego tuvo un amplio paso por las sucursales de los Cincinnati Reds.

El jugador se había tomado unos días libres luego de haber logrado el título con los Diablos Rojos del México; según una historia de Instagram en la cuenta del jugador, arribó a Ciudad Obregón la tarde del domingo 5 de octubre mientras los Yaquis finalizaban su participación en la Mexican Baseball Fiesta. Se espera que el panameño se integre a los entrenamientos en los próximos días y pueda trabajar a la par del grupo.

#Deportes | Yaquis de Obregón finaliza con éxito su participación en la Mexican Baseball Fiesta uD83EuDD29?https://t.co/k6mQ1D1zWJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 6, 2025

Es probable que Allen Córdoba tenga sus primeras apariciones durante los cuatro encuentros que sostendrá 'La Tribu', contra Naranjeros de Hermosillo. Los Yaquis cerrarán su pretemporada enfrentando a los capitalinos en el Estadio Yaquis el próximo domingo, 12 de octubre, para dar paso a la jornada inaugural contra los Cañeros de Los Mochis a partir del miércoles 15.

Fuente: Tribuna del Yaqui