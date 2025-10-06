Blake Snell lanza joya y los Dodgers dan segundo estacazo a los Phillies en la serie divisional

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Angeles Dodgers vencieron por segunda ocasión a los Philadelphia Phillies y se ponen a un triunfo de conseguir su boleto a la serie de campeonato de la Liga Nacional; el abridor por parte del conjunto californiano, Blake Snell, lanzó una joya desde la loma y se convirtió en una de las piezas clave para la victoria. El juego finalizó con marcador de cuatro carreras contra tres, luego de una reacción tardía por parte de los locales.

El zurdo veterano alcanzó su segunda victoria en la actual postemporada, luego del triunfo que se adjudicó en la serie de comodín contra los Cincinnati Reds. Snell trabajó por espacio de seis entradas completas, en las cuales solo permitió un imparable y otorgó cuatro bases por bola, además de nueve ponches. Roki Sasaki se apuntó el salvamento luego de retirar solo un tercio de entrada mientras los Phillies tenían la del empate en las almohadillas.

El encuentro fue un 'agarrón' de lanzadores, pues las primeras carreras cayeron hasta la séptima entrada, luego de la gran actuación que demostraron ambos abridores. Jesús Luzardo, inicialista de los Phillies, permitió un imparable en la apertura del primer inning para luego retirar a 17 bateadores de manera consecutiva y, a pesar de su gran trabajo desde la loma, terminó cargando con la derrota.

El cero en la pizarra prevaleció hasta el séptimo capítulo, cuando cayeron todas las carreras para los Dodgers; Teoscar Hernández rompió la seguidilla de retirados, abriendo la tanda con un sencillo. Freddie Freeman continuó con el ataque con un doblete y la primera anotación para Los Ángeles cayó en jugada de selección.

Con dos corredores en base, Will Smith conectó una línea hacia el jardín izquierdo, ampliando la ventaja en el marcador. El encargado de mandar a la tierra prometida la cuarta carrera fue Shohei Ohtani, quien conectó su primer imparable en la serie, luego de haberse llevado cuatro ponches en el primer juego.

Shohei brings in Max! pic.twitter.com/UszjGkgq0h — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 7, 2025

Los Phillies se quitaron la blanqueada en el octavo rollo, pues Max Kepler aprovechó un titubeo en el fildeo por parte de Andy Pages y, respaldado por su velocidad, llegó hasta la tercera almohadilla, siendo enviado al pentágono con un sencillo de Trea Turner.

En la novena entrada cayeron dos rayitas más para los Phillies, con un doblete por parte de Nick Castellanos ante un mal relevo de Blake Treinen, aunque el juego finalizó con marcador en favor de los visitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui