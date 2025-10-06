Charles Leclerc 'explota' por el bajo rendimiento de Ferrari durante el GP de Singapur de la F1

Ciudad de México.- El piloto monegasco, Charles Leclerc, dejó ver su frustración y habló sobre el mal rendimiento de su monoplaza en las carreras recientes; la escudería de Ferrari era quien mayores posibilidades tenía de remontar el Campeonato de Constructores, pero luego de su mal desempeño durante el Gran Premio de Singapur, la diferencia entre el 'Cavallino Rampante' y McLaren creció de tal modo que el equipo inglés aseguró el título por segundo año consecutivo.

A pesar de la llegada del multicampeón mundial, Lewis Hamilton, los de Maranello han tenido una temporada 2025 de Fórmula 1 demasiado complicada; no han logrado ninguna victoria en los 18 Grandes Premios que se han disputado; el mejor resultado para los italianos fue la segunda posición que Leclerc consiguió en el GP de Mónaco. Su único triunfo fue durante la sprint race en el GP de China, ganada por Hamilton.

En su fin de semana más reciente, ambos pilotos fueron relegados a la sexta y octava posición de manera respectiva, sin poder pelear en la parte frontal de la clasificación durante toda la carrera. Es por eso que Charles no se guardó nada y expuso su frustración por el pésimo desempeño que han tenido a lo largo de la temporada.

Por desgracia, no tenemos el coche para luchar con los de delante. McLaren siempre ha mantenido el mismo margen sobre nosotros que a principios de año. Red Bull ha dado un paso adelante desde Monza y se ha puesto al mismo nivel que McLaren".

Además, aseguró que ya le han sacado el máximo potencial a su actual monoplaza y se sienten estancados, pues asegura que no han tenido avance en todo el año, contrastado con la constante evolución que siguen demostrando sus rivales. Por último, descartó que el SF-25 vaya a recibir algunas mejoras en el resto del calendario. "No creo que haya nada especial. Creo que la imagen que hemos visto este fin de semana será la que nos acompañe el resto de la temporada".

Al igual que en la pelea de equipos, ambos conductores de Ferrari se encuentran fuera de la contienda en el Campeonato de Pilotos, la cual se definirá entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, así como con Max Verstappen de Red Bull.

