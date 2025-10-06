Cruz Azul vs América EN VIVO: Horario y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Ciudad de México.- Cruz Azul y América han protagonizado una de las mejores rivales de los últimos torneos. Este fin de semana, ambos equipos se encargarán de cerrar la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un Clásico Joven que en el papel es uno de los más atractivos de la presente temporada. Las Águilas llegan a este compromiso desplegando un futbol atractivo y con una buena racha de resultados, en cambio, La Máquina viene en caída libre tras perder su invicto.

El equipo dirigido por André Jardine disfruta de un gran presente y tiene a jugadores en gran nivel, mientras que los pupilos de Nicolás Larcamón cada vez se alejan más del estilo atractivo que desplegaron en las primeras jornadas. Para este encuentro, los entrenadores de ambos clubes tendrán que echar mano del banquillo, ya que sufrieron bajas importantes durante sus respectivos juegos de la fecha anterior.

En su último partido liguero, el conjunto de Coapa sufrió bajas sensibles en diferentes zonas del campo, empezando por el uruguayo Sebastián Cáceres, seguido del colombiano José 'La Pantera' Zúñiga y el francés Allan Saint-Maximin, quien salió lesionado tras recibir una fuerte entrada. Por su parte, el cuadro celeste no podrá contar con la presencia y jerarquía del argentino Gonzalo Piovi debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América a la jornada 13 del Apertura 2025?

En la jornada 12, Cruz Azul visitó la Sultana del Norte y empató 1-1 ante Tigres UANL gracias a una anotación de Ángel Sepúlveda, quien ejecutó de forma formidable un penal en los últimos minutos del partido. En contraparte, América tuvo una destacada actuación y se impuso categóricamente por marcador de 3-0 a Santos Laguna con goles de Rodrigo 'El Búfalo' Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes.

Posibles alineaciones Cruz Azul vs América

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi; Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez; José Paradela, Luka Romero y Gabriel Fernández.

América (probable XI): Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Dónde ver Cruz Azul vs América

Día: Sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

