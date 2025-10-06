El 'Tricolor' estrenará el balón de la Copa del Mundo 2026; usarán el 'Trionda' en amistosos

Ciudad de México.- Al formar parte de la unión de países que serán sede para la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana será la encargada de usar por primera ocasión el balón oficial de la justa mundialista en uno de sus partidos amistosos; el 'Trionda', recién presentado, ya se encuentra presente en los entrenamientos de la escuadra 'Tricolor', mientras se prepara para los juegos de exhibición durante la fecha FIFA de octubre.

Apenas hace un par de días, la Federación Internacional de Futbol Asociación, en conjunto con la marca de ropa deportiva Adidas, hizo la presentación del balón que se usará durante la Copa del Mundo 2026. El esférico recibió el nombre de 'Trionda', debido a que en su diseño resaltan tres colores, el verde, azul y rojo; cada uno fue elegido por ser los más representativos de México, Estados Unidos y Canadá.

Es por eso que la Selección Mexicana será la encargada de usar por primera ocasión en un partido oficial al 'Trionda', cuando se enfrente a la Selección de Colombia en Dallas, Estados Unidos. Así mismo, la FIFA estará organizando diversas actividades en las inmediaciones del AT&T Stadium, para continuar con la difusión de tan importante evento.

La Selección Mexicana ya entrena con el 'Trionda'

Ramón Juárez, defensa de la Selección Mexicana, comentó que el usar dicho esférico lo hace sentir que ya se encuentra disputando la Copa del Mundo y confesó que lo hace recordar los balones de las ediciones anteriores. "La verdad, una alegría muy bonita; ahorita que vi el balón, dije ya falta poco. Hace mucha ilusión, porque te lleva a la niñez y a pelotas como el Jabulani; la verdad, despierta una ilusión", señaló.

El 'Trionda' resalta en su diseño diversos detalles que representan la cultura de los tres países; en los gajos de colores, cuenta con una hoja de maple por Canadá, estrellas por Estados Unidos y el águila característica de México.

La Selección Mexicana tendrá dos amistosos

La fecha FIFA de octubre tendrá dos nuevos partidos amistosos para la Selección Mexicana, los cuales sirven para que prosigan con su proceso de preparación para la próxima justa mundialista; los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Colombia el sábado 11 de octubre y el martes 14, se enfrentarán a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui