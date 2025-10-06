"Fue un shock": Julio César Chávez Jr. rompe el silencio; habla de su detención y proceso legal

Ciudad de México.- Luego de los infames meses que ha enfrentado Julio César Chávez, el boxeador rompió el silencio y dio los pormenores acerca de cómo fue vivir su proceso penal; de igual manera, el púgil relató cuál es su estatus en México y, por último, aseguró que es inocente de todos los cargos que se le acusan, además de mandar un emotivo mensaje para su familia y amigos cercanos.

A inicios del mes de julio, se supo que Chávez Carrasco había sido detenido a las afueras de su residencia en Los Ángeles, California, por un supuesto problema en su estadía legal, aunque las autoridades norteamericanas revelaron que el boxeador enfrentaba acusaciones por nexos con el narcotráfico, así como trasiego de armas y drogas. Luego de un par de meses, Chávez Jr. fue extraditado a un penal de Hermosillo, Sonora, donde fue puesto en libertad condicional para continuar con su proceso legal.

Luego de haber salido del Cefereso 11, habían sido pocas las imágenes de 'Julito', hasta que ofreció una entrevista para el narrador y comentarista, Carlos Aguilar de TUDN; el mayor de la dinastía Chávez habló sobre cómo fue su proceso de detención en los Estados Unidos. "Fue un shock para mí; me salía a pasar en el patín y a la segunda vuelta llegaron cinco patrullas. Cuando recién me detuvieron, ahí en California me llevaron a una cárcel algo provisional".

Chávez Jr. siendo deportado por las autoridades de Estados Unidos

Chávez Carrasco pensó que sería deportado de manera inmediata y confiaba en que en México su proceso legal se esclarecería, pues afirma que es inocente de todos los cargos que se le imputan. "Yo no soy este traficante, Y en Culiacán y todo el mundo lo sabe". También comentó que las acusaciones sobre el papel que habría desempeñado con el grupo criminal con el que se le liga son falsas, pues relata que no ha tenido la necesidad económica de hacerlo.

Si bien el hijo de la leyenda del boxeo mexicano aceptó que en su momento atravesó por momentos personales complicados, que lo llevaron a encontrarse en un mal estado, aseguró que jamás ha mantenido una relación de negocios con algún cártel. Sobre su estado legal en México, Chávez informó que sigue vinculado a proceso y aún no obtiene su libertad como muchos aseguran.

Estamos en manos de las autoridades; a mí se me dijo que yo tenía que firmar cada mes y yo podía salir del país o boxear, siempre y cuando pues haya un permiso de hacerlo de buena manera".

Por último, envió un mensaje a sus padres y amigos cercanos, así como a toda la gente que lo ha apoyado en sus momentos difíciles. "Que me disculpen, siempre he sido buen hijo, un buen amigo y un buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala".

Fuente: Tribuna del Yaqui