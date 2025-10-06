Gracias a la IA, futbolista negocia contrato con su nuevo equipo y recibe mejora salarial

Londres, Inglaterra.- Demetri Mitchell, exfutbolista del Manchester United, sorprendió al mundo tras revelar que se apoyó en la Inteligencia Artificial para negociar su contrato con el Leyton Orient, equipo que actualmente milita en la Football League One (Tercera División de Inglaterra). Gracias a esto, el jugador consiguió una mejora salarial y evitó entregar un porcentaje del traspaso a un agente, quien comúnmente es el encargado de este tipo de negociaciones.

Durante una plática en el podcast From My Left, el deportista de 28 años de edad mencionó que le pidió a ChatGPT cómo responder a la oferta del club, evaluar el costo de vida en Londres y justificar un aumento salarial. Mitchell culminó su contrato con Exeter City, conjunto con el que descendió la temporada pasada, por lo que tenía la oportunidad de negociar su traspaso con cualquier equipo en calidad de agente libre.

Sentía que merecía un poco más, pero no quería decir directamente: ‘creo que esto es lo que valgo'", explicó el atleta de origen inglés.

El canterano del Man U destacó el beneficio económico que obtuvo en la transacción, ya que al no contratar a un agente, evitó pagar la comisión del cinco por ciento habitual y terminó recibiendo esa diferencia como ingreso extra. En contraste, comentó que sólo pagó 15 libras, algo así como 370 pesos mexicanos, por la suscripción mensual de esta herramienta. Además, señaló que los futbolistas de divisiones inferiores enfrentan una fuerte presión financiera debido a hipotecas, autos y gastos familiares.

En categorías como la nuestra, los contratos son cortos y los gastos altos. Si ganas tres mil libras semanales, entre impuestos y comisión del agente te queda mucho menos", agregó.

En la que va de la presente temporada, Demetri Mitchell ha visto actividad durante nueve partidos con el Leyton Orient, tres de ellos como titular, aunque hasta el momento no ha registrado goles ni asistencias. A pesar de que no ha sido un arranque de campaña fuera de lo normal, la historia de Mitchell ha trascendido más allá de las canchas tras sustituir a un agente y hacer uso de la inteligencia artificial.

Fuente: Tribuna del Yaqui