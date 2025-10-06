Histórico equipo llega por primera vez a la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa

Torreón, Coahuila.- Este lunes 6 de octubre es una fecha que marcará una nueva tendencia en el baloncesto del país, pues es el día en el que la Liga Mexicana del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) anunció la llegada de una nueva franquicia.

Se trata del histórico club de los Toros de Laguna, quienes por primera vez estarán teniendo actividad en la liga más importante de verano que tiene el país. Fue a través de las redes sociales como la Cibacopa oficializó dicha noticia. Con poco más de dos décadas en su historia, la liga ha tenido un gran ascenso en los últimos años, con nuevos equipos y diferentes plazas alrededor de México, teniendo además grandes entradas y la presencia de jugadores de primer nivel.

Mientras que en el caso del conjunto de Torreón, dejará de tener actividad en la liga regional de Basquetbol Estatal de Chihuahua, en la que participó durante más de cinco años, donde inclusive se proclamó como monarca en la ya pasada edición del 2023. Por lo que ahora la Laguna se convertirá en una tierra donde se han jugado las tres principales ligas profesionales en el país: LBE de Chihuahua, Liga Nacional de Baloncesto Profesional y ahora Cibacopa.

Así llego el balón de la @cibacopamx recorriendo La Laguna para hacer su entrada triunfal a nuestro Auditoro de Torreón. uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25#TOROoNADA #ALaEstampidaLoQuePida pic.twitter.com/2iqmUkHbOJ — Toros Laguna Oficial (@toros_laguna) October 7, 2025

Una nueva fuerza llega a la duela, listos para embestir a todo México. Los Toros Laguna se suman a la familia Liga Mexicana de Basquetbol para escribir un nuevo capítulo lleno de intensidad, orgullo y pasión. Toros Laguna: la nueva fuerza que embiste la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa", escribió la liga en sus redes.

Con esto ya son ahora 11 equipos los que participan en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, lo que aumentará de manera significativa el nivel de las franquicias, pues para la campaña del 2026, serán tres equipos los que quedarán fuera en la primera ronda.

Se espera que sea en las próximas horas cuando la directiva de los Toros de Laguna realice una conferencia de prensa para dar a conocer los primeros detalles sobre ese nuevo paso dentro de la historia del baloncesto nacional.

Toros Laguna: la nueva fuerza que embiste la Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA



Presetado por https://t.co/RMpPR2UgwC#EstoEsBasquetuD83CuDFC0 pic.twitter.com/O9DjgAabwk — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 7, 2025

De esta manera, los equipos que conforman el torneo Cibacopa son: Ángeles de la Ciudad de México, Astros de Jalisco (Guadalajara, Jalisco), Caballeros de Culiacán (Culiacán, Sinaloa), Frayles de Guasave (Guasave, Sinaloa), Halcones de Ciudad Obregón (Ciudad Obregón, Sonora), Ostioneros de Guaymas (Guaymas, Sonora), Pioneros de Los Mochis (Los Mochis, Sinaloa), Rayos de Hermosillo (Hermosillo, Sonora), Venados de Mazatlán (Mazatlán, Sinaloa), Zonkeys de Tijuana (Tijuana, Baja California) y ahora los Toros de Laguna (Torreón, Coahuila).

Fuente: Tribuna del Yaqui