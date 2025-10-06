Jaguares de Nayarit tiene sólida presentación en su primera Fiesta Mexicana de Beisbol

Arizona, Estados Unidos.- Los Jaguares de Nayarit tuvieron su primera gran prueba, previo a su tan esperado debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El nuevo club del beisbol invernal formó parte de la Fiesta Mexicana de Beisbol, certamen de pretemporada.

El conjunto que jugará como local en Tepic finalizó su gira por Arizona este fin de semana con balance positivo, pues enfrentaron a equipos que tienen la etiqueta de favoritos para la campaña entrante de la Liga Arco, como lo son Naranjeros, Águilas y Yaquis de Obregón.

El cierre de actividad de los felinos llegó con una derrota 11-3 ante los caballeros Águilas de Mexicali, pero el manager Luis Carlos Rivera se mostró satisfecho por lo observado en este torneo. "Se vieron como querían que se vieran, físicamente listos para competir. Independientemente de los resultados que fueron favorables para nosotros, lo que queríamos ver lo vimos en cuestión de pitcheo y ofensiva", dijo en entrevista para la LAMP.

Luis Carlos Rivera hace un análisis del trabajo de pretemporada en Tucson. uD83CuDF35??#RugeNayarit uD83DuDC06uD83DuDD35 pic.twitter.com/uMk6cwePqt — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 6, 2025

Además de medirse poder a poder con algunas franquicias, durante la gira, el cuerpo técnico tuvo la oportunidad de ver en la lomita a los lanzadores, así como a nuevos refuerzos de los que se espera que puedan marcar diferencia en la temporada.

"Vimos a la mayoría de los pitchers; recalcar que son brazos de mucha calidad. Ofensivamente llegó Amaya, que en pocos juegos se vio la calidad de shortstop que es; pegó 4 hits en 6 turnos", comentó Luis Carlos Rivera, quien ya tiene experiencia dirigiendo en esta liga.

"La clave fue que pudimos hacer muchas jugadas. Hubo bastante corrido de bases, los robos, el agarrar las bases extras… Se vio un equipo muy dinámico, eso es lo que estamos buscando con los Jaguares", sentenció el también expelotero.

Buenos días, afición nayarita. uD83CuDF24?



¿Dónde se tomó esta postal? uD83EuDD14#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/D1nLvi4u7H — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 6, 2025

Con la gira por Tucson concluida este fin de semana, los Jaguares de Nayarit continuarán su preparación con una serie de tres juegos ante Charros de Jalisco, del 7 al 9 de octubre, antes de retomar los entrenamientos para afinar detalles rumbo al inicio de la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El debut del conjunto de Tepic será el próximo 15 de octubre ante los Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui