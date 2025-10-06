Kylian Mbappé está en duda con Francia para las eliminatorias de la Copa del Mundo

París, Francia.- Pese a los problemas físicos que le afectaron durante el encuentro que sostuvo su equipo Real Madrid ante el Villarreal el sábado, el astro francés Kylian Mbappé viajó para incorporarse a su selección en este parón internacional.

En dicho encuentro, Mbappé salió cojeando al final de la segunda mitad de la victoria del Real Madrid por 3-1 contra el Villarreal. Momentos después de marcar el tercer gol de su equipo, cayó al suelo y luego se sentó agarrándose el tobillo derecho, antes de incorporarse y alejarse lentamente pero sin ayuda.

El atacante francés es ayudado después de su lesión

Pero será el equipo galo el que decida si permanece en la concentración o regresa a Valdebebas. Desde el club merengue quieren que el futbolista se quede descansando en Madrid durante el parón, más aún con el Clásico del 26 de octubre a la vista, pero son pesimistas con ello.

Por su parte, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, está a la espera de una nueva actualización de su cuerpo médico sobre la lesión de tobillo de Mbappé antes de los partidos de clasificación para la Copa del Mundo.

uD83DuDC99 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la uD835uDC0BuD835uDC08uD835uDC12uD835uDC13uD835uDC04 de Didier Deschamps uD83DuDCCB



À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta uD83EuDEE1 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne — Equipe de France ?? (@equipedefrance) October 2, 2025

"No tengo más información en este momento. Se dará una actualización como de costumbre, independientemente del jugador o del club del que venga", dijo Deschamps el lunes en una conferencia de prensa. "He hablado con él. Tenía un pequeño problema, pero no es (demasiado grave), de lo contrario no vendría hoy. Nos tomaremos el tiempo con el personal médico y veremos cómo progresa".

Francia recibe a Azerbaiyán el viernes en el Parque de los Príncipes de París y viaja para jugar contra Islandia en Reikiavik el lunes. Francia encabeza el Grupo D después de ganar sus dos primeros partidos.

Mbappé anotó ante el Villarreal

Mbappé es el segundo goleador de todos los tiempos de Francia con 52 goles y necesita seis más para superar a Olivier Giroud por el primer puesto. Su gol del sábado fue su número 14 en 10 partidos con el Real Madrid esta temporada.

El domingo, después de viajar a París estuvo entre la multitud viendo a su hermano menor Ethan Mbappé anotar para Lille contra Paris Saint-Germain, el antiguo club de ambos hermanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui