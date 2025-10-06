La UEFA da 'luz verde' a juegos de LaLiga y la Serie A en el extranjero

Ginebra, Suiza.- Muy a su pesar, la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) dio 'luz verde' este lunes a los planes del FC Barcelona para jugar un partido de liga en Miami, y al mismo tiempo que el AC Milan juegue también en Australia, dijo el organismo.
Después de que los grupos de aficionados de todo el continente se opusieran ferozmente, el consentimiento de la UEFA fue un paso clave para el plan de LaLiga de organizar el Villarreal contra el Barcelona en Miami el 20 de diciembre y el AC Milan contra Como de la Serie A en Perth en febrero.
"Si bien es lamentable tener que dejar que estos dos juegos sigan adelante, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en un comunicado.
De igual manera, la UEFA culpó a la falta de reglas claras del organismo mundial de futbol FIFA para bloquear los juegos propuestos, que muchos fanáticos ven como una amenaza para cortar los lazos de los equipos con sus comunidades de origen.
El organismo europeo dijo también que "contribuirá activamente al trabajo en curso liderado por la FIFA para garantizar que las reglas futuras defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus seguidores y las comunidades locales".
La red de grupos de aficionados Football Supporters Europe dijo que seguirá trabajando para evitar que los partidos en el extranjero sigan adelante, lo que cree que también desequilibra la integridad deportiva de las ligas nacionales.
"Al forzar estos partidos, La Liga y la Serie A corren el riesgo de socavar su propia historia y éxito a largo plazo, al tiempo que infligen un daño duradero al fútbol en Europa, y más allá", dijo FSE, que es reconocido por la UEFA como su socio de enlace oficial en asuntos de aficionados.
Durante mucho tiempo se consideró que las ligas española e italiana eran las más propensas a impulsar los llamados juegos "fuera del territorio", ya que buscan contrarrestar la popularidad global y el poder financiero de la Premier League de Inglaterra.
Fuente: Tribuna del Yaqui