LAMP: Adrián Gusman se perfila para ser una de las cartas fuertes de Charros de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco van en serio por el bicampeonato y para lograrlo han decidido darle un voto de confianza al roster que se quedó con la corona la campaña anterior en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Y precisamente uno de los brazos de confianza que tuvo Benjamín Gil el año pasado fue el experimentado mexicano Adrián Gusman, quien ya entrena con el resto de sus compañeros en el Estadio Panamericano, a tan solo una semana para que se ponga en marcha una nueva edición.

Fue un reto, no me esperaba lo que hice (terminar la temporada con efectividad perfecta), trabajé como cualquier otro lo hace, me siento muy orgulloso, pero no me quedo en eso, quiero ir por más, no quitaré el dedo del renglón y sé que seguiré muy fuerte. Siempre empiezo mis temporadas diciendo ‘voy a tener 10 innings en cero’, entonces cuando avanzaba el tiempo decía ‘otros 5 y otros 5’, hasta que llegué al final y es algo increíble lo que logré", compartió Gusman para los medios.

La campaña anterior, Adrián fue pieza importante en el bullpen, saliendo en 26 ocasiones como relevista, donde aceptó nueve hits en 26 entradas de labor, ponchó a 22 rivales, dejó en 0.46 su WHIP y su efectividad en 0.00, cifras que lo colocan como uno de los mejores pitchers que tuvo Charros.

Sin embargo, los buenos números del mexicano no fueron suficientes para que fuera considerado por la propia Liga Arco Mexicana del Pacífico como uno de los jugadores que integraron la votación para nombrar al Relevista del Año. “No genero ningún tipo de sentimiento; la Liga tuvo sus razones para no incluirme en la votación al Relevista del Año; yo estoy contento con lo que hice, con mi trabajo, no hay nada más que decir o hablar sobre eso, mi trabajo habló por mí”, dio a conocer el pelotero.

"Se ha consolidado un equipo fuerte, protagonista, está bien estructurado desde la oficina y creo que para la afición ya es normal que vean a una organización sólida y además creo que los demás rivales le temen, nunca nos bajan la guardia y por lo mismo nosotros siempre seguimos adelante”, sentenció Adrián. Quien cuenta con un largo recorrido en la pelota invernal mexicana, todas con Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui