Los Algodoneros apostarán por Jesús Huerta como su 'as' para la segunda vuelta de la LAMP

Guasave, Sinaloa.- Si hay algo que ha caracterizado a los Algodoneros de Guasave es su ofensiva de miedo, pero para la temporada 25-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), la directiva quiere nivelar el equipo y contar con grandes nombres en el staff de pitcheo.

Una de las caras nuevas que tendrán los de Sinaloa es Jesús Huerta, quien se sometió a una cirugía Tommy John en el último día de la campaña anterior del circuito invernal, por lo que ahora, tras nueve meses de inactividad, ya están realizando algunos trabajos de bullpen en el campo de entrenamiento.

El hermosillense está enfocado en volver a lanzar durante la segunda vuelta de la temporada que arranca el 15 de octubre. "Aunque el doctor me dijo que en 10 u 11 meses ya podría volver a lanzar, la realidad es que me he sentido muy bien en los bullpen que he tenido, sobre todo fuerte, así que creo que voy a un buen paso, confiado en que para la segunda vuelta ya pueda estar ayudando al equipo desde la loma, pero si se puede antes, mucho mejor", dijo el pitcher en entrevista para el club.

Huerta manifestó que su regreso a los diamantes va a depender de cómo vaya evolucionando en los trabajos que tenga con el equipo y los juegos simulados, pero será decisión del manager y de los coaches el tomar la decisión sobre si verá actividad o no en un compromiso oficial.

"He estado hablando con compañeros que ya pasaron por la cirugía Tommy John para saber lo que han sentido durante la recuperación, ya que después de tanto tiempo de inactividad y volver a ella, pues se vienen los dolores, que sé es parte de este proceso, pero hasta ahora siento que vamos bien", comentó.

El sonorense solo alcanzó a tirar 10 juegos en la temporada anterior de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, siendo tres en aperturas, pero cuando abrió su último choque, ahí fue cuando el codo ya le tronó y tuvo que rápidamente ser enviado a la lista de lesionados.

Mientras que la llegada de José Moreno como nuevo manager de Algodoneros es un incentivo para el lanzador, pues destacó que el ''Cheo' conoce la liga y hasta salió con el título en la única campaña que tuvo, por eso a ellos solo les queda trabajar y darle resultados al equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui