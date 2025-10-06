Mateo Levy tiene rápida recuperación; podría regresar con la Selección Mexicana en pocos días

Valparaíso, Chile.- Luego de su rápida recuperación, se espera que Mateo Levy, jugador de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo sub20 2025 de Chile, pueda regresar a las canchas antes de lo esperado; el joven deportista ya recibió su alta médica y se reintegró a la concentración del conjunto 'Tricolor', mientras se preparan para enfrentar a la selección anfitriona en los octavos de final.

El joven futbolista, canterano del Cruz Azul, tuvo que ser retirado en camilla, luego de un choque en el partido entre la Selección Mexicana y Marruecos; el delantero se encontraba disputando un centro cuando su cabeza chocó contra un jugador rival, causando su desplome de manera inmediata. Los paramédicos lo trasladaron a un hospital en camilla, mientras el futbolista recobraba el conocimiento.

uD83DuDEA8¡Se prenden las alarmas! uD83DuDEA8Mateo Levy queda noqueado en el césped



uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de todo el Mundial Sub-20 en VIX! uD83DuDFE0 pic.twitter.com/4GgelAVC2n — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2025

Los reportes iniciales por parte del comité de Selecciones Nacionales Menores indicaron que, luego de diversas pruebas médicas, se descartó cualquier daño neurológico o fractura en el rostro, resultando con solo una lesión leve en una zona blanda. El jugador fue dado de alta luego de unas horas en el nosocomio y fue trasladado al hotel donde se encuentran hospedados los demás integrantes de la Selección Mexicana.

Actualización:



El estado actual del jugador Mateo Levy es estable. Se encuentra bajo el protocolo de conmociones y paulatinamente se volverá a incorporar a sus actividades deportivas. https://t.co/TftiXMdqPb — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

El periodista Adrián Esparza Oteo, perteneciente a la cadena TUDN, informó que Mateo Levy estaba evolucionando a pasos agigantados y podría regresar a la actividad durante el Mundial de la especialidad; según lo comentado por el reportero, en unas horas le sería retirado el collarín y habría la posibilidad de que entrene al parejo del grupo durante la tarde del lunes, 6 de octubre. En caso de seguir con su mejoría, Mateo Levy podría volver a las canchas durante los cuartos de final, en caso de que el conjunto nacional consiga la clasificación.

Mateo Levy ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD



En unas horas le retirarán el collarín. Evoluciona muy bien y pronto regresará a la actividad.



Si México avanza a Cuartos de Final podría estar disponible para esa ronda. pic.twitter.com/jSQ7PARbsd — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) October 5, 2025

A pesar de que ya recibió el alta médica, el jugador de 'La Máquina' no podrá ser alineado por Esteban Arce cuando se enfrente a Chile en los octavos de final, pues el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA indica que deben pasar al menos cinco días sin actividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui