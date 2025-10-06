Milwaukee Brewers se pone a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Nacional

Milwaukee, Estados Unidos.- Los Milwaukee Brewers demostraron por qué fueron el mejor equipo de la temporada regular, pues este lunes explotaron su ofensiva y no tuvieron problemas en superar a los Chicago Cubs 7-3, para así poner 2-0 la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Andrew Vaughn, Jackson Chourio, William Contreras fueron las figuras de la noche al conectar jonrones cruciales en el triunfo de los locales, que se ponen también a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato del beisbol de las Grandes Ligas.

Con la ventaja de 2-0, se traslada al Wrigley Field de Chicago para el tercer juego de la serie, que está programado para el miércoles 8 de octubre. Los equipos que han tenido esa ventaja en postemporada han ganado 80 de 90 juegos, incluyendo 54 barridas, por lo que en caso de que los Cubs se levantaran, sería una sorpresa.

White Sox fans are both sick to their stomach while also celebrating…. Andrew Vaughn is going to make himself a legend in Milwaukee if he keeps this up #Brewers pic.twitter.com/M6KwbjNEq9 — Winners Only Club (@WOCmain) October 7, 2025

Los también conocidos como Cerveceros están intentando ganar una serie de postemporada por primera vez desde 2018, cuando llegaron al Juego 7 de la Serie de Campeonato de aquella edición, donde no pudieron avanzar a la Serie Mundial.

Vaughn y Chourio conectaron los dos primeros metrallazos de tres carreras en la historia de los Brewers en playoffs. El jonrón solitario de Contreras en la tercera entrada rompió el empate 3-3, haciendo vibrar por completo a la afición. Por parte de los de la 'Ciudad de los Vientos', Seiya Suzuki conectó un jonrón de tres carreras en lo que parecía ser una agresiva respuesta para ellos, pero los Cubs no volvieron a anotar. Por otra parte, Nick Mears, Jacob Misiorowski, Chad Patrick, Jared Koenig, Trevor Megill y Abner Uribe se combinaron para lanzar siete entradas y un tercio de relevo sin permitir carreras.

Cabe destacar que el jonrón de Vaughn en la primera entrada marcó la primera vez que los campeones de la central de la Nacional conectaron un jonrón de tres carreras o un grand slam en la postemporada. Mientras que Chourio se fue de 3-3 con tres carreras impulsadas, convirtiéndose en el primer jugador en conectar tres hits en las dos primeras entradas de un duelo de playoffs.

Series Divisionales

Dodgers 2-0 Filis

Brewers 2-0 Cubs

Yankees 0-2 Blue Jays

Tigers 1-1 Mariners

