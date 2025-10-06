¿Misión imposible? Yankees lograrían una hazaña si remontan un 0-2 ante Toronto

Nueva York, Estados Unidos.- Vaya que tienen que estar estresados los aficionados de los New York Yankees cuando su equipo reciba a los Toronto Blue Jays en la reanudación de la Serie Divisional de la Liga Americana el martes.

El equipo neoyorquino fue derrotado dos veces en Toronto, 10-1 y 13-7, ante unos Blue Jays que anotaron la mayor cantidad de carreras de cualquier equipo en sus primeros dos juegos de postemporada.

Toronto lució imponente en casa

Y de acuerdo con las estadísticas, los equipos que toman una ventaja de 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han ganado 80 de 90 veces, incluidas 54 barridas. Nueva York ha logrado la remontada dos veces, en 2001 liderado por Derek Jeter y su revés en el Juego 3 contra Oakland, y en 2016 contra Cleveland. Entre los equipos que ganan 2-0 en el formato actual de 2-2-1, 31 de 34 han avanzado.

Boone reconoce todo lo que está en juego

"Lo abordamos como lo hemos hecho realmente durante toda la temporada, pero aún más específicamente, las últimas seis, ocho semanas en las que sentimos que hemos estado jugando con mucho en disputa todos los días", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Iremos a nuestra reunión de jugadores, y se trata de ganar hoy, punto, y no adelantarnos a eso e incluso mantenerlo más pequeño que eso. Se trata de subir y tratar de ganar cada lanzamiento. Mantenlo pequeño. Mantenlo simple".

El duelo programado para el Juego 3 será entre el zurdo Carlos Rodón (18-9) por los Yankees y el ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana 2020, Shane Bieber, por los Blue Jays. Rodón permitió tres carreras en más de seis entradas para irse sin decisión en una victoria del Juego 2 de la Serie de Comodines sobre Boston la semana pasada, desperdiciando ventajas de 2-0 y 3-2. Fue retirado después de lanzar ocho bolas consecutivas a partir de la séptima.

Rodón tiene una gran responsabilidad en su brazo

Bieber regresó a la actividad el 22 de agosto después de una cirugía Tommy John en abril de 2024 y el derecho de 30 años tuvo marca de 4-2 con efectividad de 3.57 en siete aperturas, la última el 26 de septiembre. En el tamaño limitado de la muestra, los derechos batearon .297 contra él y los zurdos .156.

Lanzó un juego de postemporada en el Yankee Stadium una vez antes, una salida sin decisión para Cleveland en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2022 cuando permitió dos carreras en 5 entradas y dos tercios, con un jonrón de dos carreras de Giancarlo Stanton.

Fuente: Tribuna del Yaqui