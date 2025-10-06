Edición Impresa Suscríbete
MMA llegará a la Casa Blanca, exjugador de la NFL es acusado de agresión y más en el Top 3 Deportes

El 14 de junio del próximo año, la UFC llegará a la Casa Blanca: Conoce los detalles de esta y otras noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de arrancar la semana que está iniciando, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. En la edición de hoy, lunes 6 de octubre, entérate de los detalles de la función que habrá de la UFC en la Casa Blanca para el próximo 2026.

Las Vegas Aces están a dos triunfos del campeonato de la WNBA

El equipo de Las Vegas ha tomado la ventaja al conseguir la victoria en dos juegos contra Phoenix, en las Finales de la WNBA.

Mark Sánchez, en problemas con la justicia

El exmariscal de campo, Mark Sánchez, enfrenta un cargo por agresión grave en Indianápolis. El pasado fin de semana, el exjugador de la NFL, de raíces mexicanas, protagonizó una riña donde fue apuñalado en varias ocasiones y además otro sujeto resultó lesionado.

MMA en la Casa Blanca en el 2026

Es oficial, la UFC realizará un evento en la Casa Blanca, confirmó el presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense informó que la residencia oficial presidencial acogerá una velada de Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio

Fuente: Tribuna del Yaqui

