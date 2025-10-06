MMA llegará a la Casa Blanca, exjugador de la NFL es acusado de agresión y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de arrancar la semana que está iniciando, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. En la edición de hoy, lunes 6 de octubre, entérate de los detalles de la función que habrá de la UFC en la Casa Blanca para el próximo 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Las Vegas Aces están a dos triunfos del campeonato de la WNBA

El equipo de Las Vegas ha tomado la ventaja al conseguir la victoria en dos juegos contra Phoenix, en las Finales de la WNBA.

Mark Sánchez, en problemas con la justicia

El exmariscal de campo, Mark Sánchez, enfrenta un cargo por agresión grave en Indianápolis. El pasado fin de semana, el exjugador de la NFL, de raíces mexicanas, protagonizó una riña donde fue apuñalado en varias ocasiones y además otro sujeto resultó lesionado.

MMA en la Casa Blanca en el 2026

Es oficial, la UFC realizará un evento en la Casa Blanca, confirmó el presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense informó que la residencia oficial presidencial acogerá una velada de Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio

uD83CuDFC6? ¡Top 3 de los Deportes! uD83CuDFC0uD83DuDD25 Presentado por Econollantas, te traemos lo mejor del mundo deportivo, desde los momentos más emocionantes hasta las jugadas más impresionantes. https://t.co/tXqpqLCfKe#Top3Deportes #Econollantas #PasiónDeportiva #MomentosInolvidables uD83CuDFC8uD83CuDF89 pic.twitter.com/5yE2F0s24A — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui