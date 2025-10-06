No solo a Gilberto Mora; jugador de la Selección Mexicana sub20 es buscado por club europeo

Ciudad de México.- Mientras la Selección Mexicana está enfocada en su partido de octavos de final en la Copa del Mundo sub20 2026, se reveló que uno de sus jugadores ha sido buscado por un importante club del futbol europeo; antes de que iniciara la justa mundialista, medios especializados en España e Inglaterra adelantaron que varios equipos enviarían a sus visores para seguir de cerca a Gilberto Mora, aunque otro jugador se sumó al canterano de Tijuana.

La Selección Mexicana arrancó su participación en el Mundial sub20 con un par de empates ante las selecciones de Brasil y España; la escuadra mexicana se jugaría su boleto a las rondas de eliminación directa en su compromiso contra Marruecos, quien marchaba en primer lugar de su grupo con dos victorias. México se quedó con la victoria ante los africanos y aseguró su clasificación a los octavos de final por primera ocasión desde el 2017.

Debido a su gran revuelo mundial, se supo que el Manchester United habría enviado a sus visores para seguir de cerca el desempeño de Gilberto Mora; de igual manera, informaron que el Real Madrid y el Manchester City también tendrían en su radar al canterano de los Xolos, aunque con el transcurso de los días, se reveló que el Bayer Leverkusen ha mostrado interés por una joyita mexicana.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDArsenal, Barcelona, Real Madrid and Manchester City are all tracking Mexican wonderkid Gilberto Mora.



The 16-year became the third youngest player to feature in Liga MX history last season and he's impressed this campaign, with three goals in eight appearances. pic.twitter.com/rR2Cz927TX — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025

Según reveló Jan Westerhof, quien se encuentra encargado de la metodología con el Celta de Vigo, los directivos del club holandés se pusieron en contacto con él para preguntar por el rendimiento de Elías Montiel, quien se desempeña como mediocampista y juega para el Pachuca.

Más que nada pregunta por su personalidad. Cómo es. Y yo creo que su personalidad lo ayuda muchísimo en el futuro. A él lo veo en un estado mental muy estable. No se vuelve loco con mucho dinero, no se vuelve loco con mucha atención, no se vuelve loco porque querer ser el héroe".

uD83CuDDF2uD83CuDDFDElías Montiel (19, 2005)



Been one of my standouts at U20 World Cup & before for Pachuca.

Technically excellent midfielder, good distribution, ball-control and awareness.

But he also holds that defensive grit, sharp defensive instincts to break up play and screen back-4.

Baller pic.twitter.com/YhF5oouSZY — António Mango (@AntonioMango4) October 5, 2025

Westerhof fue entrenador de las fuerzas inferiores de los Tuzos y ha seguido de cerca la evolución de Elías Montiel; por eso fue buscado por el Leverkusen para conocer su opinión respecto al seleccionado nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui