Potros del Itson sufren duro revés en casa; caen ante las Águilas de la UACH

Ciudad Obregón, Sonora.- Un duro revés fue el que sufrieron los Potros del Itson en casa, al recibir a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en duelo de la Semana 5 de la Liga Mayor de futbol americano de Onefa disputado en el Campo Hundido, el sábado.

Los emplumados llegaron con marca perfecta y así se marcharon (4-0), después de brindar una gran demostración, principalmente a la ofensiva con un ataque que finalizó con 407 yardas totales, 318 por aire de su mariscal de campo Erick Eduardo López, quien tuvo 17 pases completos de 28 intentos y 89 por carrera, mientras que los sonorenses, totalizaron 232 yardas, 137 por carrera y 95 por aire.

Las Águilas resultaron un rival muy difícil

Erick Eduardo lanzó cuatro pases de anotación frente a los Potros (2-2), enfilando al equipo que dirige el coach Federico Landeros a un triunfo por 35-14, manteniendo el invicto y el liderato del Grupo Norte de la Conferencia Nacional. Con esos cuatro envíos a zona prometida, López se colocó como el cuarto mejor pasador de la conferencia en ganancia de yardas por aire con 871 y como sublíder en pases de anotación con 10.

Por el lado contrario, los pupilos del coach Jorge Ignacio Aguilar, empataron en dos ocasiones a sus oponentes con Wildcat de siete yardas (7-7) de Jogan Eduardo Rangel y en regreso de kickoff de 98 yardas (14-14) de Omar Alejandro Castro, más los puntos extras de Jorge Acuña.

Los Potros no pudieron quedarse con la victoria

Los del Estado Grande se fueron al frente en su primer drive con el primer pase de anotación de Erick Eduardo López, un envío de 16 yardas a Héctor Gabriel Rojas y aumentaron a 14-7, en ese mismo primer cuarto, con su segundo pase de anotación a Raúl Antonio Mata, en envío de 20 yardas.

En acciones del segundo cuarto y con la pizarra empatada a 14 puntos por bando, Luis Jacobo Méndez adelantó a las Águilas con acarreo de cuatro yardas (21-14) y Raúl Antonio Mata se hizo presente con su segundo touchdown de la noche, al atrapar envío de 21 yardas de Erick Eduardo López para el 28-14, pizarra con la que ambas escuadras se fueron al descanso del medio tiempo.

Fue en acciones del último cuarto, donde los emplumados sellaron la victoria, con el cuarto pase de anotación de López, en envío de 45 yardas a Andrés Jiménez para el definitivo 35-14 en la pizarra.

En la próxima jornada, las Águilas UACH (4-0) recibirán en su Estadio Olímpico Universitario a los Cimarrones de la UABC (2-2); mientras que los Potros Itson (2-2) se trasladarán a Ciudad Juárez, para enfrentar a los Indios de la UACJ (4- 1).

Fuente: Tribuna del Yaqui